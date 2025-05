(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 L’Azerbaigian alla Notte dei Musei 2025 con Shahriyar Imanov

Alla notte dei musei 2025 l’Azerbaigian ha ipnotizzato gli ospiti di una pienissima Sala Santa Rita, incantevole spazio barocco nel centro della capitale, nei pressi del Teatro di Marcello. Ad esibirsi in un doppio concerto dal titolo evocativo “Una notte incantata: magia del Tar Azerbaigiano”, il virtuoso Shahriyar Imanov al tar, Shukur Aliyev al cajón e Ilgar Aliyev alle tastiere.

Una performance musicale unica, sostenuta dal Centro Culturale dell’Azerbaigian presso l’Ambasciata Azerbaigiana in Italia, che ha unito tradizione e innovazione, permettendo al pubblico di immergersi in un Azerbaigian moderno, ma amante delle tradizioni.

Ad introdurre la serata, la Rappresentante in Italia del Centro Culturale Gulnar Taghizada, mentre l’Ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, ha salutato i presenti, ringraziando per la calorosa partecipazione e raccontando qualche curiosità sul patrimonio musicale azerbaigiano.