Dubai presenta il suo ecosistema manifatturiero innovativo a “Make it in the Emirates 2025”

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Dubai – Il Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai (DET) parteciperà attivamente a “Make it in the Emirates 2025”, il prestigioso evento industriale in programma dal 19 al 22 maggio presso l’ADNEC Centre di Abu Dhabi. L’emirato presenterà il suo ecosistema manifatturiero avanzato, in linea con l’Agenda Economica di Dubai D33, che punta a posizionare la città tra le principali destinazioni globali per gli investimenti industriali.

Un padiglione strategico per la crescita industriale

Il Padiglione di Dubai, situato allo stand A-65, riunirà i principali attori dell’ecosistema industriale dell’emirato, tra cui:

Dubai Industrial City (DIC)

National Industries Park (NIP)

Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZ)

Dubai Chambers

Dubai South

Questa collaborazione offrirà a investitori e produttori un accesso diretto a risorse strategiche, incentivi e infrastrutture di livello mondiale, facilitando la crescita e la competitività dell’industria manifatturiera locale.

Dati economici e strategia

Nel 2024, il settore manifatturiero di Dubai ha generato un PIL di 28,3 miliardi di AED nei primi nove mesi e ha attratto 5,77 miliardi di AED in investimenti diretti esteri (IDE), registrando una crescita significativa rispetto al 2023. Nel complesso, Dubai ha ricevuto 52,3 miliardi di AED in IDE nel 2024, segnando un record storico e creando oltre 58.000 nuovi posti di lavoro.

Hadi Badri, CEO della Dubai Economic Development Corporation (DEDC), ha dichiarato:

“Il nostro settore manifatturiero sta vivendo un’accelerazione grazie a fondamenta solide, infrastrutture competitive e politiche di supporto mirate. ‘Make it in the Emirates’ è l’occasione ideale per mostrare al mondo come Dubai sia pronta a guidare la prossima fase di industrializzazione intelligente.”

Iniziative presentate da Dubai

Durante la fiera, DET metterà in evidenza diverse iniziative strategiche:

Export Assistance Programme (EAP) : supporto alle PMI per l’espansione sui mercati esteri attraverso uffici internazionali e promozione commerciale.

: supporto alle PMI per l’espansione sui mercati esteri attraverso uffici internazionali e promozione commerciale. Elite Buyer Programme : iniziativa per attrarre grandi acquirenti globali e posizionare Dubai come hub internazionale per l’approvvigionamento di beni essenziali.

: iniziativa per attrarre grandi acquirenti globali e posizionare Dubai come hub internazionale per l’approvvigionamento di beni essenziali. Industry Friendly Power Policy : politica energetica che promuove l’uso di energia verde nel settore manifatturiero con incentivi come: Riduzione del 25% sui costi di allacciamento. Crediti a tasso zero. Supporto per la produzione di energia rinnovabile in loco.

: politica energetica che promuove l’uso di energia verde nel settore manifatturiero con incentivi come:

Verso un’industria innovativa e sostenibile

L’ecosistema manifatturiero di Dubai è progettato per favorire l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità, con un forte focus su tecnologie avanzate, automazione e transizione energetica. I produttori con sede nell’emirato esportano in oltre 130 Paesi, sfruttando anche gli Accordi CEPA per accedere ai mercati ad alta crescita.

Dubai continua a guidare il cambiamento industriale negli Emirati Arabi Uniti, contribuendo in modo sostanziale alla diversificazione economica nazionale e alla realizzazione degli obiettivi di neutralità carbonica.