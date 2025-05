Aperte le urne in Polonia: al via le elezioni presidenziali

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Oltre 29 milioni di elettori chiamati al voto per scegliere il nuovo capo di Stato tra 13 candidati

Varsavia – La Polonia ha dato ufficialmente il via alle elezioni presidenziali, con l’apertura dei seggi elettorali in tutto il Paese domenica mattina. Lo ha riferito l’emittente nazionale TVP Info. Più di 29 milioni di cittadini polacchi sono chiamati a esprimere il proprio voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica, tra ben 13 candidati in lizza.

I seggi, circa 32.000 sparsi su tutto il territorio nazionale, resteranno aperti fino alle ore 21:00 locali (19:00 GMT). A causa del fuso orario, gli elettori polacchi residenti negli Stati Uniti hanno già votato il giorno precedente. I risultati degli exit poll sono attesi nella tarda serata di domenica, mentre quelli ufficiali dovrebbero essere comunicati dalla Commissione Elettorale Statale entro 48 ore dalla chiusura delle urne.

Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta — ossia almeno il 50% più un voto — si procederà a un secondo turno elettorale, fissato per il 1° giugno.

I favoriti nella corsa al Quirinale polacco

Secondo gli ultimi sondaggi, i principali sfidanti sono il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, esponente della Coalizione Civica (KO) attualmente al governo, e Karol Nawrocki, candidato del partito conservatore di opposizione Diritto e Giustizia (PiS).

Il presidente della Repubblica in Polonia resta in carica per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Le elezioni si svolgono in un clima politico teso, con il Paese diviso su temi cruciali come la sicurezza, la politica estera e la tenuta dello Stato di diritto.

Gli osservatori internazionali monitorano da vicino il voto, considerato un banco di prova per gli equilibri politici interni alla Polonia e per i suoi futuri rapporti con Bruxelles.