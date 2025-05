[Comune Palermo] Assemblea Anci giovani – Dichiarazione consigliere Bonanno

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 *Si inoltra nota a cura del capogruppo DC in Consiglio comunale, Domenico

Bonanno, inerente all’Assemblea nazionale di Anci giovani svoltasi a

Palermo.*

*GG*

*****

*Bonanno (DC): “Palermo con ANCI capitale dei giovani amministratori

locali. Subito la Consulta Giovanile a Palermo”*

“L’Assemblea Nazionale di ANCI Giovani, tenutasi a Palermo, ha

rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo strategico che

le nuove generazioni devono assumere all’interno delle amministrazioni

locali. Un momento di dialogo costruttivo, che ha evidenziato quanto sia

ancora necessario fare per garantire ai giovani spazi autentici di

partecipazione e rappresentanza.” Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo

della Democrazia Cristiana al Consiglio Comunale di Palermo.

“Come giovane consigliere comunale, sento la responsabilità di promuovere

iniziative concrete che mettano realmente i giovani al centro della vita

politica e amministrativa della nostra città. In quest’ottica, mi impegno a

lavorare per la calendarizzazione, in tempi brevi, della delibera – ferma

da anni – che prevede l’istituzione della Consulta Giovanile Comunale: uno

strumento essenziale per dare voce alle nuove generazioni e coinvolgerle

attivamente nei processi decisionali e nella definizione delle politiche

pubbliche.”

“Palermo ha un enorme potenziale fatto di intelligenze, creatività e

passione. Dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani possano restare,

contribuire e diventare protagonisti del cambiamento. La nostra città può e

deve trasformarsi in un laboratorio di partecipazione e innovazione,

partendo proprio dall’energia delle nuove generazioni,” conclude Bonanno.