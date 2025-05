(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 19 A DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Lunedì 19 maggio

Ore 10.30, Torino, Salone del Libro, Sala Viola, l’ assessore Vignale partecipa alla presentazione del volume “Fecero la scelta giusta”

Ore 11, Torino, Salone del Libro, Sala Argento, l’ a ssessore Bussalino presenzia al convegno “Prevenzione violenza, Manifesto della generazione empatica”

O re 11.30, Venezia, Palazzo Ducale, il vicepresidente Chiorino partecipa al Festival delle Regioni, alla presenza del presidente della Repubblica

Ore 15, Venezia, Festival delle Regioni:

– il vicepresidente Chiorino interviene al tavolo tematico sul Made in Italy

– l’ assessore Riboldi interviene al tavolo tematico “Cibo, alimentazione, salute e benessere”

– l’ assessore Gabusi interviene al tavolo tematico al tavolo “Territori e città più sostenibili”

– l’ assessore Chiarelli firma il protocollo d’intesa per sostenere la candidatura della Via Francigena nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco con le Regioni Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta

Ore 15, Torino, Salone del Libro, Sala Rosa, l’ assessore Bongioanni interviene alla presentazione del volume “Il Cibo a Pezzi” del segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo

Ore 16, Saluzzo (CN), Monastero della Stella, il s ottosegretario Porchietto partecipa a “Innovazione e Responsabilità nella Pa”

Ore 16.30, Torino, Palazzo Lascaris. Sala Viglione, l’ assessore Bongioanni partecipa a “Piemonte a tavola. Cuochi e sapori in giro per il mondo”, convegno dell’Unione Regionale Cuochi Piemontesi

Ore 16.30, Cuneo, piazza Ex Foro Boario, l’ assessore Gallo interviene alla conferenza di presentazione “Manta da scoprire”

Ore 17, Prazzo Inferiore (CN), Scuderie, l’ assessore Gallo interviene alla presentazione del libro “Alpi spina dorsale dell’Europa”

Martedì 20 maggio

Singapore, Sands Expo & Convention Center, Marina Bay Sands, l’ assessore Tronzano partecipa a “SEMICON Southeast Asia 2025”

O re 9, Venezia, Teatro La Fenice, il presidente Cirio partecipa al Festival delle Regioni

O re 9, Torino, Ogr, corso Castelfidardo 22, i l vicepresidente Chiorino partecipa a “Fuori classe”, organizzato da Cnos-Fap

Ore 10, Roma, Palazzo Rospigliosi, via XXIV Maggio 43, l ’ assessore Bongioanni interviene alla presentazione dell’ottavo Rapporto Coldiretti sui crimini agroalimentari in Italia

Ore 12, Venezia, il presidente Cirio partecipa alla riunione della Commissione Risorse naturali del Comitato europeo delle Regioni

Ore 15.30, Orta San Giulio (N O ), Hotel San Rocco, l’ assessore Marnati partecipa alla conferenza stampa per la terza edizione della Giornata Mondiale delle Api

Ore 17.30, Torino, Grattacielo Piemonte, il s ottosegretario Porchietto incontra l’Ambasciatore della Finlandia

Ore 18.30, Moncalieri (TO), Cavallerizza, viale del Castello 2, l’ assessore Vignale interviene a “Pallone Granata 2025”

Mercoledì 21 maggio

Singapore, Sands Expo & Convention Center, Marina Bay Sands, l’ assessore Tronzano partecipa a “SEMICON Southeast Asia 2025”

Ore 12, Venezia, il presidente Cirio partecipa alla riunione della Commissione Risorse naturali del Comitato europeo delle Regioni

Ore 10:30, Torino, Centro congressi Lingotto, via Nizza 230, il vicepresidente Chiorino e l’ assessore Riboldi intervengono al congresso Cisl

Ore 11, Torino, Grattacielo Piemonte, l’ assessore Gallo interviene alla presentazione degli eventi organizzata dai parchi piemontesi in occasione della Giornata europea dei Parchi

Ore 14.30, Roma, il s ottosegretario Porchietto partecipa al tavolo di lavoro della Diageo di Santa Vittoria d’Alba

Ore 16, Domodossola (VB), il sottosegretario Preioni partecipa alla sessione straordinaria di dialogo tra l’Osservatorio della Commissione Euoropea sui valichi alpini e l’Ufficio Federale dei trasporti elvetico

Giovedì 22 maggio

Bruxelles, il presidente Cirio partecipa, nell’ambito della Commissione Politica economica del Comitato europeo delle Regioni all’evento “Trasformazione digitale e Intelligenza a rtificiale”

Singapore, Sands Expo & Convention Center, Marina Bay Sands, l’ assessore Tronzano partecipa a “SEMICON Southeast Asia 2025”

Ore 10, Torino, Corso Unione Sovietica 216, l’ assessore Gallo interviene a “Digitalizzazione delle aree interne. Una sfida possibile”

Ore 14.30, Biella, Palazzo Oropa, via Battistero 4, i l v icepresidente Chiorino partecipa alla conferenza stampa sul prolungamento orario degli asili nido a parità di tariffa

Ore 14.30 Baveno, Grand Hotel Dino, l’ assessore Riboldi e il sottosegretario Preioni intervengono al 28° corso nazionale dell’AIM N ( A ssociazione N azionale Medicina Nucleare)

Ore 15, Cuneo, via Bersezio 9, l’ assessore Gallo interviene agli Stati g enerali del Digitale organizzat i da Confindustria

Ore 17. Torino, Museo dell’Automobile, il s ottosegretario Porchietto partecipa all’evento per i 95 anni di Pininfarina

Ore 17.30, Torino, Inalpi Arena, corso Sebastopoli 123, i l vicepresidente Chiorino assiste a lla King’s League

Ore 17.30, Cuneo, Villa Tornaforte Aragno, loc alità Madonna dell’Olmo, l’ assessore Gallo interviene alla presentazione del “Cuneo Music & Art Festival”

Ore 20.30, Busca (CN), Teatro Civico, l’ assessore Gallo partecipa alla presentazione del libro “Quando la scienza fa spettacolo”

Venerdì 23 maggio

Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla Commissione Politica economica del Comitato europeo delle Regioni

Ore 9, San Nazzaro Sesia (NO), Tenuta Devesio, gli assessor i Bongioanni e Marnati partecipano all’inaugurazione dell’impianto di distribuzione di biometano Koster

Ore 9.30, Verbania, via Madonna di Campagna 18, il v icepresidente Chiorino partecipa all’inaugurazione dell’auditorium del Liceo Cavalieri

Ore 10, Torino, Thales Alenia Space Italia, strada Antica di Collegno 253, l’ a ssessore Tronzano partecipa alla premiazione del progetto “Una lezione spaziale”

Ore 10, Tortona (AL), Cittadella dello Sport, l’ assessore Riboldi interviene al convegno “Quando il sociale incontra il business”

Ore 10, Fenestrelle (TO), via del Forte 1, Sala della Porta Reale, l’ assessore Vignale partecipa alla presentazione dello studio di fattibilità del Forte di Fenestrelle

Ore 10.30, Verbania, Unione Industriali del VCO, via Sironi 5, il v icepresidente Chiorino incontra il Consiglio direttivo e rappresentanti delle imprese del territorio

Ore 10.30, piazzale della funivia del Mottarone, il sottosegretario Preioni partecipa alla S. Messa in suffragio delle vittime del crollo della funivia

Ore 11, Arona (NO), Municipio, l’ assessore Chiarelli presenta i dati 2024 dell’Osservatorio del turismo riguardanti il Distretto del Laghi e la città di Novara

Ore 12, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ a ssessore Tronzano interviene al convegno “Aeronautica Militare, origini e futuro”

Ore 14.30, Torino, Comando provinciale Vigili del Fuoco, l’ assessore Riboldi interviene all’esercitazione in occasione del congresso “UpTOdate in CBRN”

Ore 15, Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, l’ assessore Riboldi interviene agli Stati generali della Disabilità

Ore 16, Torino, Aeroporto Torino Aeritalia, strada vicinale della Berlia 500, l’ a ssessore Tronzano porta il saluto a “Le grandi sfide tra grandi e piccole imprese e nuovi ecosistemi di innovazione”

Ore 16.30, Saluzzo (CN), Caserma Musso, l’ assessore Gallo interviene al convegno sulla sicurezza dei cantieri

ore 17, Torino, Cinema Lux, Galleria S. Federico, 33, l’ a ssessore Tronzano partecipa agli eventi dello Space Festival 2025

Ore 17, Torino, Centro congressi Lingotto, l’ assessore Riboldi interviene al congresso nazionale Lions

Ore 17, Cuneo, Atl del Cuneese, via Pascal 7, gli assessori Bongioanni e Chiarelli presentano i dati 2024 dell’Osservatorio del turismo riguardanti il Cuneese e l’impatto delle stazioni sciistiche

Ore 21.30, Mombello Monferrato (AL), l’ assessore Riboldi partecipa al volo di prova e all’inaugurazione della nuova piazzola notturna dell’elisoccorso

Sabato 24 maggio

Ore 9, Savigliano (CN), Palazzo Taffini, l’ assessore Bongioanni interviene all’assemblea ordinaria dell’associazione Terre dei Savoia

Ore 9.30, Novara, Ex Mercato ortofrutticolo all’ingrosso, via Cavalcavia San Martino 7, l’ assessore Marnati partecipa all’inaugurazione della nuova sede delle associazioni di Protezione civile

Ore 10, Pollenzo (CN), Università di Scienze gastronomiche, l’ assessore Bongioanni partecipa alla festa per la Giornata della Biodiversità

Ore 11, Castelceriolo (AL), strada Kennedy 504, l’ a ssessore Bussalino partecipa all’evento “Aral apre le porte alla città”

Ore 12, Torino, Aeroporto Torino Aeritalia, strada vicinale della Berlia 500, l’assessore Tronzano partecipa all’Open Day

Ore 15, Monforte d’Alba (CN), l’ assessore Gallo partecipa al raduno Alpini in Langa

Ore 16.30, Torino, Complesso Aldo Moro, via Verdi, l’ a ssessore Tronzano partecipa agli eventi dello Space Festival 2025

Ore 16.30, Rocca de’ Baldi (CN), Castello, piazza Pio VII, l’ assessore Bongioanni interviene all’assemblea del Credito cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi

Ore 18, Cirié (TO), Palazzo d’Oria, corso Martiri della Libertà 23, l’ assessore Vignale interviene all’esposizione artistica di Romano Gazzera “Le opere della natura” e all’inaugurazione delle Sale Gazzera

Ore 18.30, Guarene (CN), Parco d’Arte Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, l’ assessore Gallo partecipa all’apertura della mostra d’arte

O re 20, Tortona (AL), l’ a ssessore Bussalino partecipa alla rassegna “Assaggia Tortona 2025”

Domenica 25 maggio

Ore 9, Vignole Borbera (AL)piazza Figini, l’ a ssessore Bussalino interviene alle celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione del gruppo Alpini

ore 9, Rivalba (TO), Piazza Sant’Amanzio, l’ a ssessore Tronzano interviene alle celebrazioni per il 65° anniversario della fondazione del gruppo Alpini

Ore 9, Magliano Alpi (CN), l’ assessore Bongioanni interviene alla festa del Primo Raggruppamento e 60º anniversario dell’inaugurazione del monumento all’Alpino

Ore 10, Bee (VB), il sottosegretario Preioni partecipa all’inaugurazione della copertura esterna della Casa degli Alpini

ore 11, Torino, Parco della Certosa, l’ a ssessore Tronzano assiste al lancio del pallone stratosferico CubeHAPS, evento dello Space Festival 2025

Ore 11, Rocca Cigliè (CN), l’ assessore Bongioanni interviene alla sagra Langarte

Ore 12, Pagno (CN), piazza Mercato, l’ assessore Gallo partecipa al ventennale di fondazione dell’Adas

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei