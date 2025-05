Quartapelle (Pd): Matteotti esempio per i democratici uniti a capire il tempo

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

“Cento anni fa, di fronte alle tragiche conseguenze della guerra e agli sconvolgimenti della scena interna e internazionale la politica democratica italiana non seppe rinnovarsi, rimase divisa, prigioniera di illusioni 3 venne travolta tutta quanta dalla forza della dittatura. Oggi le sfide sono certamente diverse ma non meno drammatiche. Mai come oggi, l’Europa vive una minaccia diretta alla sua integrità territoriale e alla sua unità. Mai come oggi c’è stata una rottura tanto forte dentro le nazioni europee e nell’Occidente. Diversamente la politica italiana sembra incapace di inquadrare la crisi in atto, e di reagire. Vive alla giornata, ossessionata dai sondaggi che hanno sostituito la relazione con i cittadini.

Basta far da spettatori sperando che passi la tempesta! La prima cosa da fare è unire. Il Pd vuole dare, prima di tutto, la possibilità a chi crede nell’impegno politico di contare, poco magari, ma meglio meno ma meglio. Noi del Pd vogliamo farci guidare dall’esempio di Giacomo Matteotti, un uomo che, inascoltato, seppe più di ogni altro capire il suo tempo. Matteotti è l’esempio di una politica capace di misurarsi con la realtà che sapeva fare i conti con il peso delle cose, della pace e della guerra, della libertà e della dittatura”. Così la deputata Pd, Lia Quartapelle, intervenendo all’inaugurazione a Milano del Circolo Pd Matteotti.

