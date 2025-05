AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 15 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2025

AULA

📌9 seguito esame dl Immigrazione

COMMISSIONI

📌8_Femminicidio_Audizione Paola Profeta, Prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità dell’Università Bocconi

📌8.15_Rifiuti_Audizione del presidente del Consorzio Biorepack, Marco Versari

📌8.30_Difesa_Audizione rappresentanti dell’Associazione nazionale italiana atleti diabetici (ANIAD)

📌8.30_Enti Gestori_Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione e altri rappresentanti dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

📌8.30_Semplificazione_Audizione di Marino Fardelli, Presidente Coordinamento Nazionale Difensori civici regionali

📌9.15_Forteto_Deliberazioni in materia di atti di inchiesta

📌11 o termine votazioni pomeridiane dell’ Assemble_Esame testimoniale Pietro Grazioli, imprenditore

📌13.30 o termine votazioni a.m. Assemblee_Orlandi_Audizione Gianfranco Gramendola

📌13.45_Affari costituzionali e Giustizia_Decreto sicurezza (referente, previste votazioni)

EVENTI

📌9.45 Sala della Regina. Convegno: “Presentazione del XVIII Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici”. On. Gardini

📌11 Sala Matteotti. Convegno: “Le ADR un sistema integrato di giustizia: opportunità, problemi e prospettive”. On. Schiano Di Visconti

📚 11.30 Torino. Vicepresidente Mulè inaugura stand Camera al Salone del Libro (stand U139 T140, al padiglione Oval). Alle 13 incontro con gli studenti in Sala Blu

📌15 Aula dei gruppi. Iniziativa: “Tavola rotonda sullo sport e i settori giovanili”. Partecipa Vicepresidente Costa. Diretta webtv

📌15 Sala della Regina. Convegno: “Legittimo impedimento: un diritto per l’avvocatura”. Messaggio Presidente Fontana. Partecipa Ministro Nordio. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌13 Attualità politica. Giorgia Latini

📌14.30 presentazione del libro “Maria Callas e body shaming” a cura di Virginia Barrett. Martina Semenzato

📌17.30 Presentazione del libro “Tutto questo dolore” di Cristian Tinazzi, con Stefania Battistini. Federica Onori