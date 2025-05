INGRESSO DI VINCENZO AVVISATI IN FDI A SABAUDIA – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Tiero (Fdi): “Vincenzo Avvisati entra in FdI. Cresciamo anche a Sabaudia”.

“Con grande piacere voglio dare il benvenuto al consigliere comunale di

Sabaudia Vincenzo Avvisati nella grande famiglia di Fratelli d’Italia

-dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e

presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del

Consiglio regionale del Lazio- si tratta di un ingresso molto importante

per tutto il gruppo di FdI, in quanto Avvisati può portare un valore

aggiunto alla nostra squadra. L’adesione di Vincenzo al nostro gruppo

consiliare rappresenta un segnale chiaro della capacità attrattiva del

progetto politico messo in campo in questi anni. Continuiamo a raccogliere

consenso non solo tra i cittadini, ma anche all’interno della classe

dirigente e amministrativa. Cresce quindi la nostra presenza istituzionale

a Sabaudia. Possiamo dire che saremo più incisivi, più rappresentativi, più

determinanti nell’azione politica e nell’interlocuzione con i cittadini. E

con Vincenzo Avvisati saremo più forti e più credibili agli occhi della

splendida comunità di Sabaudia”.

“Intendo ringraziare il consigliere regionale Enrico Tiero per la forte

vicinanza dimostrata in questi anni -dichiara il consigliere Vincenzo

Avvisati- Enrico mi ha stimolato con le sue iniziative ad aderire a

Fratelli d’Italia e mi sento fiero di averlo come punto di riferimento. Ho

una storia personale ed un Dna politico molto chiaro. Rivendico la mia

identità di moderato e cattolico. Il mio ingresso nel partito della Meloni

è frutto di un’analisi profonda della situazione attuale che vive il nostro

Paese e credo che la scelta fatta sia la più coerente con gli ideali di

difesa dei valori tradizionali e della famiglia in particolare. Colgo

l’occasione per rivolgere un ringraziamento anche al coordinatore

provinciale Nicola Calandrini per l’accoglienza riservatami”.

“Io come del resto tutto il direttivo siamo ben felici di accogliere nel

partito Vincenzo Avvisati -dichiara Gianluca Bonetti, coordinatore comunale

di FdI- si tratta di un uomo di grande esperienza politica e di

indiscutibili capacità. Vincenzo ha ricoperto in questi anni tutti i ruoli

all’interno dell’amministrazione comunale e siamo certi che rappresenterà

un valore aggiunto per Fratelli d’Italia a Sabaudia”.