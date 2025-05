(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 *Festa della mamma, Simonetti (M5S): “L’Umbria deve sostenere davvero chi

si prende cura della vita”*

In occasione della festa della mamma, voglio esprimere un pensiero a tutte

le donne che, oggi più che mai, vivono la maternità come un percorso

faticoso, spesso solitario.

Un tempo, intorno a ogni nuovo nato c’era una comunità. C’erano reti

familiari, relazioni stabili, un contesto sociale che favoriva e

accompagnava la nascita. Oggi questo villaggio non c’è più. Ed è proprio

alle istituzioni che spetta il compito di ricostruirlo.

Essere madri oggi significa affrontare sfide complesse. Ci sono donne che

crescono figli senza un compagno al loro fianco, oppure con uomini incapaci

di offrire un supporto concreto. Molte hanno alle spalle famiglie

disfunzionali e non hanno mai conosciuto modelli familiari positivi da cui

imparare. Tante vivono situazioni di isolamento, senza reti di aiuto, né

familiari né sociali. Sempre più spesso, si diventa genitori in età

avanzata, quando i propri genitori non ci sono più o non hanno le forze per

offrire un sostegno.

Anche in un contesto di apparente maggiore benessere, la maternità continua

a pesare in modo sproporzionato sulle donne, tra precarietà lavorativa,

carenza di servizi e solitudine.

Non possiamo ignorare che tutto questo compromette anche un altro diritto

fondamentale: quello al lavoro. Secondo il rapporto “Le Equilibriste 2025”

di Save the Children, una donna su cinque in Italia smette di lavorare dopo

la nascita di un figlio, e in oltre il 40% delle famiglie è la madre a

dover ridurre o abbandonare l’attività lavorativa per occuparsi dei figli.

Il tasso di occupazione femminile nel primo anno dopo il parto si ferma al

57%, con uno scarto di oltre 30 punti rispetto agli uomini con figli. È una

ferita aperta all’articolo 4 della nostra Costituzione, che riconosce a

ogni cittadino il diritto al lavoro e il dovere di contribuire al progresso

materiale o spirituale della società. Ma come può farlo chi viene lasciata

sola nel momento in cui si prende cura della vita?

Come Regione Umbria dobbiamo assumerci la responsabilità di dare risposte.

Serve un nuovo patto sociale che rimetta al centro il sostegno concreto

alle madri e ai padri, riconoscendo il valore collettivo della

genitorialità. In altre realtà si stanno già sperimentando misure efficaci:

accesso gratuito agli asili nido, supporto al reddito, percorsi dedicati

alla salute mentale delle giovani madri.

All’interno della maggioranza c’è consapevolezza che questa è una priorità,

e che sarà necessario mettere in campo azioni che vadano in questa

direzione. È un terreno su cui costruire, passo dopo passo, un impegno

concreto per il futuro.

Perché sostenere le madri significa prendersi cura non solo della famiglia,

ma dell’intera comunità. E difendere il diritto al lavoro di ogni donna

significa difendere la dignità su cui si fonda la nostra Repubblica.

*Luca Simonetti, Presidente Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle –

Assemblea legislativa dell’Umbria*