Comunicato Stampa del Comune di Fossacesia.( Un ulteriore comunicato è stato inviato dalla Questura di Chieti)

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Fossacesia dedica la Passeggiata sul Lungomare Sud ai tre poliziotti caduti

nel 2005: “Un luogo per ricordare e riflettere”. L’intervento del sindaco

Enrico Di Giuseppantonio

Si è svolta questa mattina, 11 maggio 2025, a Fossacesia la cerimonia

ufficiale di intitolazione della Passeggiata sul Lungomare Sud – adiacente

a via Gino Bartali – al Commissario Maurizio Formisano, all’Assistente

Fabrizio Di Giambattista e all’Assistente Valerio Valentini, appartenenti

alla Polizia di Stato e Vittime del Dovere. I tre agenti persero la vita

l’11 maggio 2005 in un tragico incidente aereo durante una missione di

ricognizione al largo della costa di Fossacesia, a bordo di un elicottero

dell’11° Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara.

La decisione è stata adottata dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco

Enrico Di Giuseppantonio e condivisa da tutta l’Amministrazione, per

onorare la memoria di tre servitori dello Stato che hanno sacrificato la

vita per la sicurezza del Paese.

Alla cerimonia hanno preso parte il Capo della Polizia e Direttore Generale

della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, il Prefetto di Chieti

Gaetano Cupello, il Direttore Centrale per gli Affari Generali e le

Politiche del Personale della Polizia di Stato, Prefetto Armando Forgione,

l’Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte, il Questore di Chieti

Leonida Marseglia, il Prefetto di Pescara Flavio Ferdani, rappresentanti

delle Forze dell’Ordine, delle istituzioni locali, assessori e consiglieri

comunali, in rappresentanza della Provincia, Massimo Tiberini.

Il Sindaco Di Giuseppantonio ha sottolineato il significato simbolico della

scelta:

“Abbiamo voluto che questo tratto di lungomare diventasse un luogo di

memoria viva. Chi passerà di qui potrà ricordare tre giovani uomini che

hanno servito lo Stato con onore. Fossacesia e l’Italia non li

dimenticheranno mai.”

Il Sindaco ha inoltre ricordato come, da vent’anni, ogni 11 maggio abbia

partecipato alle commemorazioni, condividendo con le famiglie il dolore e

la memoria:

“La memoria è un impegno umano, non solo istituzionale. Questo luogo ne è

oggi testimonianza concreta.”

Ha quindi rivolto un sentito ringraziamento al Capo della Polizia, Prefetto

Vittorio Pisani, per la sua sensibilità e la sua presenza a Fossacesia, che

ha dato ulteriore valore alla cerimonia.

Un ringraziamento particolare anche alla Questura di Chieti e all’11°

Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara per la preziosa

collaborazione nell’organizzazione dell’evento, condivisa con

l’Amministrazione Comunale.

Durante la cerimonia, la targa commemorativa è stata scoperta dai figli dei

tre agenti, dal Capo della Polizia, dal Sindaco, dal Prefetto e dal

Questore di Chieti, dalle autorità, e benedetta da Mons. Forte in un

momento di profonda commozione.

In apertura, il Sindaco ha letto un messaggio inviato dal Ministro

dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha scritto tra l’altro:

«Desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari, ai colleghi del Reparto

Volo della Polizia di Stato e alla comunità di Fossacesia, che con profonda

partecipazione, conservano e tramandano il ricordo di tre valorosi

servitori dello Stato. Tale memoria condivisa rappresenta un legame

indissolubile e duraturo, che unisce le generazioni passate e future.»

Il Ministro ha inoltre rinnovato i sentimenti di ringraziamento per

l’invito rivolto dal Sindaco Di Giuseppantonio e ha espresso il proprio

apprezzamento per l’alto valore civile e istituzionale della cerimonia e

della dedica della passeggiata ai tre poliziotti. Ha infine fatto sapere

che avrebbe voluto partecipare alla cerimonia commemorativa, ma che a causa

di concomitanti impegni istituzionali inderogabili non gli è stato

possibile essere presente a Fossacesia, e ha quindi inviato il suo

messaggio di vicinanza.

La giornata si è conclusa nella splendida cornice di San Giovanni in Venere

con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, dedicato alla

memoria dei tre agenti. Il Sindaco Di Giuseppantonio ha rivolto un sentito

ringraziamento al direttore della Banda, Roberto Granata, ai musicisti, al

soprano Federica Caseti Balucani, alla presentatrice Jennifer Di Vincenzo

per aver reso questo concerto un vero tributo di affetto e riconoscenza.

