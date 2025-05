cinema e abuso psicologico, tre film all’Ateneo di Udine

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

GASLIGHTING

POTERE, GENERE,

VISIONI

Tre film per riflettere

su rapporti di genere

e violenza psicologica

giovedì

15, 22 e 29 maggio

ore 19

Auditorium

Carlo Sgorlon

via Margreth 3

Udine

15 maggio 2025

Gaslight

(Angoscia, G. Cukor, 1944)

Introduce

Laura Casella

Presidente C.U.G. e Delegata del Rettore per le

pari opportunità (DIUM)

22 maggio 2025

Suspicion

(Il sospetto, A. Hitchcock, 1941)

Introduce

Silvia Contarini

Professoressa di Letteratura italiana (DIUM)

29 maggio 2025

Dark Mirror

(Lo specchio scuro, R. Siodmak, 1946)

Tutte le proiezioni

sono a ingresso libero

Introduce

Francesco Pitassio

Professore di Storia del cinema (DIUM)

