(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 *Sanità umbra, Claudio Fiorelli (M5S Terni): “Finalmente si scrive una

nuova bozza del Piano Sanitario Regionale: un passo avanti per la salute di

tutti”*

Come consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, accolgo con grande

soddisfazione la notizia della presentazione, da parte della presidente

Proietti e della Direttrice della Direzione Salute e Welfare Donetti di una

prima scrittura del nuovo Piano Sanitario Regionale per l’Umbria, atteso da

oltre quindici anni, che va a cancellare la disastrosa bozza di Coletto, e

fortunatamente mai approvata in via definitiva. In Umbria uno strumento

fondamentale per programmare, coordinare e rendere efficiente l’intero

sistema sanitario manca da 16 anni.

La costruzione di questo nuovo Piano — frutto dell’ascolto attivo dei

professionisti sanitari, delle associazioni di categoria e delle realtà

territoriali — rappresenta un cambio di passo che non possiamo che salutare

con favore. È la dimostrazione che quando si coinvolgono realmente i

protagonisti del settore, le risposte sono più concrete, mirate e condivise.

Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto l’importanza della partecipazione

dal basso, della trasparenza e della pianificazione strategica in ambito

sanitario. Per questo riteniamo che l’elaborazione di un nuovo Piano

finalmente calato sulle reali esigenze del territorio e non più frutto di

improvvisazioni o interventi frammentati, insieme alla manifestata volontà

della giunta del nuovo ospedale di Terni, siano segnali incoraggianti.

Ci auguriamo che il percorso prosegua con tempi certi, chiarezza negli

obiettivi e un impegno reale a garantire il diritto alla salute in modo

uniforme su tutto il territorio regionale, rafforzando la medicina

territoriale, valorizzando il personale sanitario e tutelando le fasce più

fragili della popolazione.

Come Movimento 5 Stelle continueremo a vigilare e a proporre, con spirito

costruttivo, affinché questo nuovo Piano Sanitario Regionale non resti

sulla carta, ma si traduca in azioni concrete per migliorare la qualità

della vita di tutti i cittadini umbri.

*Claudio Fiorelli, consigliere comunale di Terni – MoVimento 5 Stelle *