Manduriambiente in Commissione

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 *Manduriambiente martedì nuovamente all’attenzione della Commissione

Regionale Ambiente. Fari puntati sulle emissioni odorigene e sul Paur*

Il Presidente della Commissione Regionale Ambiente, Michele Mazzarano, ha

convocato per martedì prossimo 13 maggio, un’audizione sul Paur

(Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) ex art. 27 bis del D.lgs.

152/2006 e ss.mm.ii. per “Progetto di ampliamento delle volumetrie mediante

sopralzo del lotto esistente della discarica di servizio e soccorso di

proprietà della Manduriambiente SpA sita in località “La Chianca” –

Manduria (TA)”, rilasciato lo scorso 18 aprile. E’ previsto l’ascolto del

Presidente Michele Emiliano, dell’Assessore Regionale all’Ambiente Serena

Triggiani, del Direttore Generale di Ager Puglia Angelo Pansini, del

Direttore Generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, del Direttore Dap di Arpa

Taranto, Vittorio Esposito, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione

dell’Asl di Taranto Michele Conversano e del Sindaco di Manduria Gregorio

Pecoraro.

Questa nuova audizione sulla discarica, arriva ad una settimana esatta dal

sopralluogo di una delegazione della V Commissione sul sito, nel versante

orientale della provincia, nel corso del quale i commissari presenti si

sono ritrovati concordi col Presidente Mazzarano sull’esigenza di

approfondire l’aspetto relativo alle emissioni odorigene e alle molestie

olfattive, che si avvertono nell’abitato. Il problema attanaglia la

comunità manduriana e rappresenta un ostacolo al pieno sviluppo delle

potenzialità turistiche della zona.