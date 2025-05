Foligno – Cittadino e Provincia del 10 maggio ’25

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

Foligno, 10 maggio ‘25

Foligno – Laboratorio di scienze sperimentali – Visita del Presidente

Presciutti e dell’assessore regionale Barcaioli

In vista una trasformazione per confermare l’importanza del polo

scientifico

(Cittadino e Provincia) Foligno 10 maggio ‘25 – Questa mattina il Presidente

della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, insieme all’Assessore

regionale alla formazione Fabio Barcaioli e al direttore regionale Adriano Bei

hanno fatto visita al Laboratorio di scienze sperimentali. A guidare la visita alla

struttura sono stati Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli rispettivamente

presidente e direttore della struttura.

A seguire si è tenuta una riunione per capire l’evoluzione futura che potrebbe

avere questo Laboratorio che rappresenta un polo di eccellenza per l’Umbria

nel campo della ricerca, la divulgazione e l’innovazione didattica delle discipline

scientifiche.

“Vogliamo avviare insieme alla Provincia di Perugia, proprietaria della struttura

– ha spiegato Barcaioli – un percorso virtuoso per trasformare questa struttura,

ad oggi sorretta da una associazione, in una fondazione in partecipazione con

soci fondatori e soci aderenti che potrebbero, a diverso titolo, aiutare la

crescita di questo polo. Di questa ipotetica fondazione potrebbero fare parte

Provincia di Perugia, Comune di Foligno e Regione dell’Umbria e Università di

Perugia”.

“Come Provincia di Perugia – ha detto Presciutti – ci facciamo promotori di

questa idea, anche con il Comune di Foligno in modo da poter mettere a terra

questa ipotesi”.

Il Laboratorio di scienze sperimentali è nato 25 anni fa ed era un consorzio di

scuole dove lavoravano, distaccate dall’Ufficio scolastico, ben 12 persone. In

questo polo scientifico arrivavano da tutta l’Umbria 1.980 classi per studiare e

sperimentare. Inoltre il Laboratorio organizza da quasi quindici anni la “Festa di

Scienza e di Filosofia” un evento di portata internazionale giunto alla XIV

edizione.

