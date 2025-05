CONTIENE FOTO# VALLE AURELIA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE ZONE A TUTELA RAFFORZATA.

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

VALLE AURELIA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE ZONE A TUTELA RAFFORZATA.

2 PERSONE ARRESTATE, UNA DENUNCIATA E NOTIFICATI 10 ORDINI DI ALLONTANAMENTO

IN VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA DELLA PREFETTURA DI ROMA.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, negli ultimi giorni,

hanno controllato le zone a tutela rafforzata istituite nell’area urbana di

Valle Aurelia, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e

degrado e ad implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee

strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e

condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica.

Ad esito delle attività i Carabinieri hanno arrestato due persone e

denunciato una persona alla Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno arrestato un uomo che all’atto del

controllo è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in

carcere, per maltrattamenti in famiglia.

In via Battistini, i Carabinieri delle Stazione Roma Madonna del riposo,

hanno arrestato e condotto presso il carcere di Rebibbia, un cittadino

romeno di 26 anni, che a seguito di un controllo di iniziativa è risultato

destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della

Repubblica di Torino. Deve scontare la pena di 6 mesi di reclusione per

reati contro il patrimonio.

Poco dopo, i militari hanno denunciato un romeno di 32 anni, con precedenti,

poiché è stato sorpreso, nella tratta metropolitana Valle Aurelia –

Ottaviano, mentre tentava di portare via il portafogli di una turista

algerina, che non si era accorta di nulla.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno poi emesso 10 ordini di

allontanamento ai sensi dell’ordinanza della Prefettura di Roma (Divieto di

stazionare indebitamente nelle zone cittadine, ai soggetti che in dette aree

assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti,

determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica), a carico di

persone, già note per precedenti reati, trovate a stanziare indebitamente

nelle aree a tutela rafforzata, assumendo comportamenti contrari alla

sicurezza pubblica.

Identificate in totale 320 persone ed eseguite verifiche su 70 veicoli.

100525

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma