(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Comune di Alba – Ufficio Stampa

http://www.comune.alba.cn.it

Facebook: Città di Alba

CITTÀDIALBA

(PROVINCIA DI CUNEO) Instagram: citta_di_alba

Medaglia d’Oro al V. M. YouTube: Città di Alba

Comunicato stampa

Sabato 10 maggio 2025

Alba: al via un’indagine sul traffico cittadino, da domani e per 7 giorni

saranno posizionati rilevatori del flusso di mezzi

A partire da domani, domenica 11 maggio, e per la durata di 7 giorni, saranno

presenti sul territorio comunale rilevatori dei flussi del traffico, posizionati sui sostegni

verticali della segnaletica stradale o su impianti dell’illuminazione pubblica.

Nell’invitare i cittadini alla collaborazione affinché questi elementi non siano oggetto di

atti vandalici, si fa presente che si tratta di un’attività relativa alla prima fase di un

generale studio sul traffico cittadino, finalizzato ad un miglioramento della viabilità e

dell’ambiente, tema prioritario per l’Amministrazione comunale.