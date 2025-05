Zelensky a Trump: Ucraina pronta a colloqui “in qualsiasi formato” se la Russia accetta un cessate il fuoco completo

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato giovedì di aver comunicato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump la disponibilità dell’Ucraina ad avviare colloqui di pace “in qualsiasi formato”, a condizione che la Russia dimostri la propria volontà con un cessate il fuoco completo e incondizionato.

L’annuncio è arrivato tramite un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter), dove Zelensky ha spiegato che il colloquio con Trump ha incluso un’analisi aggiornata della situazione sul campo di battaglia e una proposta concreta: un cessate il fuoco immediato della durata di 30 giorni. “Stiamo aspettando che la Russia sostenga questa proposta”, ha affermato il presidente ucraino.

Zelensky ha ribadito l’impegno dell’Ucraina per una soluzione diplomatica al conflitto. “L’Ucraina è pronta a impegnarsi in colloqui in qualsiasi formato. Ma per questo, la Russia deve dimostrare la serietà delle sue intenzioni di porre fine alla guerra, a partire da un cessate il fuoco completo e incondizionato”, ha detto.

Durante la conversazione, Trump avrebbe espresso sostegno all’idea del cessate il fuoco e confermato il proprio interesse a contribuire concretamente alla fine della guerra. “Abbiamo concordato ulteriori contatti”, ha aggiunto Zelensky, lasciando intendere un possibile percorso diplomatico in evoluzione.

Il presidente ucraino ha inoltre elogiato la recente ratifica, da parte del parlamento di Kiev, dell’Accordo di partenariato economico con gli Stati Uniti, definendolo “un documento storico” che apre nuove prospettive per la cooperazione bilaterale tra Washington e Kiev.

La dichiarazione arriva in coincidenza con il Giorno della Vittoria in Europa, ricorrenza che entrambi i leader hanno riconosciuto come un’occasione simbolica per commemorare la sconfitta del nazismo e riaffermare l’impegno per la pace.

Intanto, da Mosca, un portavoce del Cremlino ha accusato Kiev di non essere realmente disposta a negoziare, mentre l’Ucraina ribadisce che attende azioni concrete da parte della Russia prima di avviare qualsiasi dialogo.