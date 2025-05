(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Grottaglie amplia il servizio di mobilità sostenibile: in arrivo nuove bike e monopattini elettrici

Il Comune di Grottaglie compie un nuovo passo verso una mobilità urbana più sostenibile ed efficiente. Dopo il successo del servizio di monopattini elettrici, la flotta viene ufficialmente ampliata con l’aggiunta di 25 nuove bike che saranno disponibili per il noleggio a partire da domani mattina,

Per l’occasione, sabato 10 maggio, alle ore 10:30 in Piazza Verdi, si terrà una dimostrazione pratica aperta al pubblico, durante la quale sarà illustrato il funzionamento del servizio e le modalità di noleggio delle bike, pensato per essere semplice, rapido e accessibile a tutti.