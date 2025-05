Comune di Giussano / Comunicato stampa – Voucher centri estivi

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

COMUNICATO STAMPA

Voucher per i centri estivi nelle scuole dell’infanzia paritarie

Il Comune contribuirà a ridurre i costi di frequenza: stanziati oltre 15mila euro

Un voucher per sostenere i costi di frequenza ai Centri estivi delle scuole dell’infanzia paritarie del territorio: la Giunta del Sindaco Marco Citterio ha approvato lo stanziamento complessivo di oltre 15mila euro per «calmierare» le tariffe e venire così incontro alle famiglie dei bambini residenti nel Comune di Giussano.

Come già previsto nel Piano per il Diritto allo Studio relativo all’annualità 2024/2025, l’Amministrazione Comunale si era impegnata a contenere quanto più possibile i costi a carico delle famiglie prevedendo di erogare direttamente all’ente gestore delle attività estive un voucher per ogni bambino residente iscritto, riducendo così la retta a carico degli utenti.

Il voucher avrà un valore settimanale di 12,50 euro e sarà valido per le settimane di frequenza nel periodo di luglio e agosto 2025.

“In questo modo, calmieriamo i costi per le famiglie di Giussano con figli minori che, nel periodo di chiusura delle scuole, hanno esigenza del servizio del Centro estivo – afferma Sara Citterio, assessore con delega all’Istruzione – Al tempo stesso, è un riconoscimento al valore educativo, ludico e ricreativo che viene costantemente portato avanti dalle scuole dell’infanzia paritarie presenti sul nostro territorio”.

Giussano, 9 Maggio 2025