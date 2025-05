Usa, Rubio: Sull’elezione di Sua Santità Papa Leone XIV

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

Porgo le mie più sentite congratulazioni a Sua Santità Papa Leone XIV per la sua elezione a 267° successore di San Pietro. Questo è un momento di profondo significato per la Chiesa cattolica, che offre rinnovata speranza e continuità nell’Anno Giubilare del 2025 a oltre un miliardo di fedeli in tutto il mondo. Il papato ha una responsabilità sacra e solenne. Jeanette ed io siamo uniti nella preghiera per Sua Santità, affinché lo Spirito Santo gli conferisca saggezza, forza e grazia mentre guida la Chiesa. Gli Stati Uniti attendono con ansia di approfondire il nostro duraturo rapporto con la Santa Sede con il primo pontefice americano.