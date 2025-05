Salute, Faraoni: «Nuovi posti di terapia subintensiva del Policlinico grazie a integrazione di energie e risorse»

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Salute, Faraoni: «Nuovi posti di terapia subintensiva del Policlinico di Palermo grazie a integrazione di energie e risorse»

«Vogliamo che i nostri cittadini siano assistiti al meglio in tutta la Sicilia. Aree di sicurezza sanitaria come questa contribuiscono a far sì che i pazienti possano riporre la loro fiducia, molto spesso messa in discussione, nei confronti del sistema sanitario regionale. Abbiamo bisogno che i siciliani credano in noi». Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, stamattina al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, nel corso della cerimonia di inaugurazione dei nuovi posti letto dedicati alla terapia sub intensiva che saranno attivi dal prossimo 15 maggio.

«Siamo fieri – ha aggiunto l’assessore – di questo risultato che tutto il sistema ha ottenuto attraverso l’integrazione di risorse e di forze e grazie alla grande attenzione con la quale il presidente Schifani ha seguito tutte le fasi. Fondamentale, inoltre, è stato l’impegno dei dipartimenti dell’assessorato della Salute e della direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari. Le direzioni generali, con le strutture che le affiancano, rappresentano i punti di forza della nostra organizzazione e soltanto insieme possiamo raggiungere nuovi traguardi nell’interesse dei siciliani».

La nuova struttura del Policlinico palermitano conta su 14 postazioni, 6 di area subintensiva critica e 8 posti letto di subintensiva di area medica, attivati in attuazione del decreto legge 34 del 2020.

FOTO in allegato

VIDEO [ https://we.tl/t-tiDf9EkKnp | da questo link ] sono scaricare l’intervista con l’assessore Faraoni e le immagini di copertura

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana