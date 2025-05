(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Sabato 10 maggio terza data della nuova stagione con il calendario di

escursioni guidate gratuite con servizio bus navetta organizzate

dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri in collaborazione

con il Comune di Triora

Sabato 10 maggio appuntamento con la terza data della nuova stagione

con il calendario di escursioni guidate gratuite con servizio bus

navetta organizzate dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi

Liguri in collaborazione con il Comune di Triora per portarvi alla

scoperta dei sentieri e delle cime più spettacolari delle Alpi Liguri

in Alta Valle Argentina, in compagnia di una guida qualificata ed

esperta che aiuterà a conoscere o riscoprire non solo i percorsi, ma

anche l’incredibile ricchezza della biodiversità di questo territorio,

tra flora e fauna, senza dimenticarne l’interesse e l’importanza

storica.

Le uscite, a cura dell’Ente Parco, interessano il Comune di Triora e

le sue frazioni e sono finanziate nell’ambito del PNRR Next Generation

EU – M1C3I2.1 “Attrattività dei borghi” – Progetto “I Custodi di

Triora”.

Il servizio è totalmente gratuito e comprende il trasporto andata e

ritorno e l’escursione guidata. I posti a disposizione sul bus navetta

sono limitati (max 19 posti): per ogni escursione è dunque

obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi previo contatto

telefonico con la guida.

foto Flammia / Realdo

Ritrovo: ore 7:30 presso la stazione ferroviaria di Imperia, oppure

ore 8 presso la stazione di Taggia

Difficoltà: E – Distanza: 13 km – Durata: 6 ore – Dislivello: 700 m