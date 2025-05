(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

COMUNICATO STAMPA

Papa Leone XIV, Castelli: “La sua missione sarà un esempio per il Centro Italia che vuole

rinascere”

Il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli commenta

l’elezione del nuovo Pontefice Leone XIV.

“Con grande emozione, il mondo accoglie Robert Francis Prevost come Papa Leone XIV.

Dalla Loggia delle Benedizioni, ha inaugurato il suo pontificato con un messaggio che

risuona forte e chiaro: “Pace a tutti i popoli, pace disarmante, umile, perseverante.” In un

momento storico così delicato, Papa Leone XIV ci invita a costruire insieme ponti di

solidarietà e amore, unendo i cuori e le menti per il bene di tutti. Figlio spirituale di

Sant’Agostino, ha scelto un nome che richiama una Chiesa capace di guidare e sostenere

ogni individuo, non solo nella vita spirituale, ma anche in quella sociale. La sua missione di

ricostruzione va oltre la terra: riguarda la ricostruzione dei cuori, la forza di rialzarsi e la

speranza in un futuro migliore. Un esempio concreto di questa missione è la rinascita delle

terre e delle anime del Centro Italia, segnate dal sisma del 2016. Ho avuto il privilegio di

essere presente lo scorso anno, durante la commemorazione di Santa Rita. In quella

occasione, il Papa, allora cardinale, ha presieduto un solenne pontificale a Cascia,

celebrando la figura della religiosa agostiniana come “modello di carità” e “mediatrice per

la riconciliazione e la pace”. Le sue parole, ancora oggi molto attuali, risuonavano forti:

“Santa Rita è un esempio da seguire, specialmente in questi tempi segnati dalla violenza

della guerra, dove sembra che la rivalità e l’odio prevalgano su tutto. Sua Santità Leone XIV

conosce bene anche un’altra città del cratere come Tolentino, dove visse l’agostiniano San

Nicola. Durante la messa che ha celebrato nel 2023, ha sottolineato l’importanza della

Chiesa come luogo di accoglienza, accompagnamento, perdono e comunione,

richiamandosi agli insegnamenti di Papa Francesco sulla misericordia e sul perdono .

____________________________________________________________________________

A Sua Santità Leone XIV, i nostri più sinceri auguri e un abbraccio affettuoso, con la

speranza che il suo pontificato illumini il cammino di tutti, portando pace, amore e

ricostruzione nei cuori di ciascuno” ha detto Castelli.

____________________________________________________________________________