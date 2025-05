(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

*Comunicato stampa*

*FAVA (FI): OGGI NUOVA TAPPA PER LA LEGGE CRESCI PIEMONTE. UN PROVVEDIMENTO

CHE NON SI LIMITA ALLE PAROLE MA FA I FATTI*

Il lavoro del Tavolo che dovrà ‘partorire’ la legge Cresci Piemonte, con

l’obiettivo di dimezzare i tempi della burocrazia per le varianti

urbanistiche, sta proseguendo. “Oggi si è aperto il confronto tra

maggioranza e opposizioni che avranno tempo 10 giorni per far pervenire le

loro osservazioni” ha spiegato Mauro Fava, componente del Tavolo e

Presidente della II Commissione consiliare regionale che si occupa proprio

tra l’altro di Urbanistica.

“Sono convinto – conclude Fava – che come annunciato dal Governatore

Alberto Cirio entro l’estate potremo garantire ai sindaci piemontesi, in

particolare quelli dei comuni più piccoli, uno strumento veramente

innovativo. È necessario comprendere che i continui tagli che si sono

abbattuti nello scorso ventennio sui bilanci comunali e sul personale

necessitavano un’intervento per venire incontro a Istituzioni che

incontrano reali difficoltà strutturali per pianificare e progettare il

loro futuro. Il Pnrr e tutti i fondi europei, con i loro termini perentori,

hanno creato l’occasione per venire incontro a questa criticità. Non è un

caso che la legge investirà delle risorse per i Comuni più piccoli, sotto i

5mila abitanti, per realizzare quei cambiamenti sui Prg necessari per

realizzare le opere finanziate con i fondi comunitari. Questa legge non

sarà solo parole ma anche risorse dimostrando la concretezza che

caratterizza l’azione di Forza Italia e dell’Amministrazione Cirio”.