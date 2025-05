Comunicato stampa: A Treviglio in arrivo la nuova Risonanza Magnetica. Installata la RM mobile in sostituzione

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

Durante i lavori in Radiologia per l’installazione della nuova apparecchiatura, l’ASST si è dotata di un impianto mobile, posizionato al termine del Percorso Giallo. L’accettazione, il giorno dell’esame, sarà eseguita in apposito sportello al CUP, non più in Radiologia.

Lavori in corso in Radiologia dell’Ospedale di Treviglio – Caravaggio: è, infatti, in arrivo la nuova Risonanza Magnetica, in sostituzione della vecchia apparecchiatura installata nel 2011. Da lunedì 12 maggio, le risonanze saranno tutte svolte sul mezzo temporaneo posizionato al termine del Percorso Giallo.

“ La nostra ASST ha un’attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche – spiega Giovanni Palazzo, Direttore Generale – e, con i fondi del PNRR si è proceduto a richiedere anche la nuova Risonanza Magnetica per sostituire quella del 2011. La sostituzione della RM si rende necessaria per rispondere all’evoluzione delle esigenze cliniche, tecnologiche e organizzative della nostra azienda. Durante i lavori di ristrutturazione dei locali e di posizionamento del nuovo impianto, abbiano noleggiato una RM mobile, che sarà posizionata vicino al cantiere dell’Ospedale di Comunità, all’uscita del Percorso Giallo”

Andrea Esposito, Direttore della SC Diagnostica per Immagini di Treviglio-Caravaggio: “ La nuova Risonanza porterà notevoli benefici ai pazienti che la utilizzeranno, in primis avrà una t ecnologia di ultima generazione con intelligenza artificiale (AI) integrata che consentirà una riduzione significativa dei tempi di esecuzione e una qualità d’immagine superiore, grazie a tecniche di ricostruzione avanzate e riduzione del rumore. Amplieremo anche le RM eseguibili: sarà finalmente possibile eseguire esami di RM cardiaca e mammaria, precedentemente non realizzabili. Vi sarà anche una r iorganizzazione degli spazi interni in particolare gli spogliatoi, saranno oggetto d’interventi migliorativi per offrire maggiore accoglienza, privacy e funzionalità”.

NUOVI PERCORSI PER PAZIENTI

Durante i lavori di ristrutturazione dei locali e di posizionamento della nuova Risonanza Magnetica, i percorsi per i pazienti il giorno dell’esame subiranno modifiche .

– L’ accettazione dovrà essere effettuata, non più in Radiologia, ma al CUP Centrale, allo sportello dedicato sulla sinistra, previa prenotazione al Totem (sportello a sinistra).

– Dopo l’accettazione, il paziente dovrà recarsi in Sala d’Attesa, temporaneamente allestita c/o l’ Epatologia . Nel Percorso Giallo dovrà seguire prima i Bollini gialli a terra, poi le Frecce Gialle e la cartellonistica gialla temporanea appositamente installata (vedi cartello tipo sotto)

– La Risonanza Magnetica mobile è, infatti, allocata al termine del Percorso Giallo, accanto al cantiere dell’Ospedale di Comunità.

– Le prenotazioni, invece, saranno sempre effettuate a Call center o di persona in Radiologia .

FINANZIAMENTI NUOVA RM

CARTELLO TIPO DA SEGUIRE PER RAGGIUNGERE LA NUOVA RISONANZA

