(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 VISITA DEL QUESTORE MARSEGLIA AL PREFETTO CUPELLO

In data odierna il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha ricevuto presso la Prefettura di Chieti il nuovo Questore, Leonida Marseglia, appena insediatosi.

L’incontro è stato l’occasione per un primo scambio di vedute sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio provinciale e per una iniziale individuazione e condivisione delle priorità nelle attività da condurre sinergicamente.

Il Prefetto Cupello ha rivolto al Questore Marseglia un sentito augurio per il nuovo incarico assunto nella delicata realtà della provincia di Chieti, nella certezza che i rapporti tra Prefettura e Questura continueranno all’insegna della consueta, massima e costante collaborazione.