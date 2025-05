C.S. Al Salone del Libro con il Sistema Bibliotecario Valsusa

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

COMUNICATO STAMPA

Bussoleno, 7 maggio 2025

AL SALONE DEL LIBRO CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA

5 giorni di letture, cultura e dialogo con gli autori e le autrici del territorio

Il Sistema Bibliotecario Valsusa torna al Salone del Libro da protagonista. Saranno ben 24

gli eventi promossi nell’arco della cinque giorni letteraria, con un programma vario e brillante

che darà spazio e visibilità alle biblioteche del territorio per il quinto anno consecutivo.

Tra il 15 e il 19 maggio, nello spazio vivo del padiglione Oval, il Sistema Bibliotecario

Valsusa sarà al lavoro nello stand W148-X147, ma tanti saranno gli eventi disponibili anche

nella sala arancio, nella sala argento e nello spazio Regione Piemonte.

«La partecipazione del Sistema Bibliotecario Valsusa al Salone del Libro di Torino

rappresenta un momento fondamentale per riaffermare il valore della lettura come strumento

di crescita culturale e sociale – ha dichiarato Elisabetta Serra, assessora al Sistema

Bibliotecario Valsusa – Quest’anno il nostro stand si arricchisce con un tema profondamente

significativo: la Resistenza, un omaggio alla memoria storica e al coraggio delle nostre

comunità. Non solo nello stand, ma anche la scelta delle presentazioni di libri è strettamente

legata al tema della Resistenza. Questa è una decisione precisa e simbolica, in occasione

dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Vogliamo ricordare che è grazie a quella

conquista che oggi possiamo frequentare liberamente le biblioteche e leggere qualsiasi libro,

una libertà che durante il ventennio fascista era negata».

In apertura del Salone, giovedì 15 maggio, lo stand ufficiale sarà allietato dal “Coro delle

Mani Bianche” dell’IIS Ferrari di Susa, che canterà in LIS “Il mondo che vorrei” di Laura

Pausini e presenterà il libro “L’azzurro colore della speranza” di Lina La Mattina. Venerdì 16,

invece, sarà il momento dei ragazzi e delle ragazze del liceo Norberto Rosa, che tra “Le notti

bianche” di Dostoevskij e “Lettera a un bambino mai nato” della Fallaci porteranno al Salone

numerosi momenti di riflessione.

«Un’attenzione speciale sarà riservata agli studenti e alle studentesse, la cui presenza al

Salone rappresenta non solo un’opportunità di crescita culturale, ma un segnale di speranza e

continuità per i valori di libertà e conoscenza – ha aggiunto Elisabetta Serra – Crediamo

fermamente che coinvolgere i giovani in questi percorsi sia fondamentale per trasmettere la

memoria storica e il valore della lettura come strumento di consapevolezza e partecipazione

civile».

Intenso il calendario degli eventi di sabato 17, a partire dal dialogo tra Lia Levi e Simone

Calderoni, che alle 10:30 presenteranno in sala arancio il libro “Cara nonna, caro nipote”,

moderato dal giornalista Marco Giavelli. Grande attenzione sarà dedicata alla Resistenza,

come precisato da Elisabetta Serra, tema centrale dell’identità grafica di questa quinta

edizione del Sistema Bibliotecario Valsusa al Salone del Libro, curata dall’artista Simone

Trotta in occasione dell’80° dalla Liberazione.

Sempre nella giornata di sabato 17, infatti, avverrà il secondo incontro del gruppo di lettura

“Il coraggio della libertà: leggiamo Una questione privata” condotto dal professor

Giovanni Tesio che, per l’occasione, presenterà anche il libro “25 poesie per il 25 aprile”.

A seguire, nella sala argento, Luigi Manconi presenterà il libro “La scomparsa dei colori” con

la partecipazione di Nicolas Marzolino, Claudia Gambino, Livio Pepino e Chiara Tamburello.

L’evento sarà in collaborazione con il comune di Condove, l’associazione nazionale Vittime

Civili di Guerra, l’associazione Valsusa Filmfest e l’associazione Volere La Luna.

Saranno moltissimi gli autori e le autrici ospiti del Sistema Bibliotecario Valsusa, così come

diversi saranno i generi letterari e gli argomenti trattati, dal concetto di “cura” con Alessandra

Morelli alle radici della democrazia con Piero Del Vecchio, Gianni Oliva e Marco Sguayzer,

passando per Savino Moscia, Cristina Converso, Elena Forno, Silvana Tosatto, Enrico

Gianoli, Miriam Cuatto, Bruna Bertolo e Mauro Carena.

L'attesa è fervida per il quinto anno del Sistema Bibliotecario al Salone del Libro, un'edizione