Biblioteca vivente: un’opportunità di dialogo e comprensione

Il progetto «Liberi da dentro» porta dal 10 maggio al 7 giugno a Rovereto, Trento, Riva del Garda e Predazzo la biblioteca vivente. Un’iniziativa che permette di incontrare e conversare direttamente con i «libri umani», persone che per vari motivi vivono ai margini della società, persone con storie intense come ex detenuti o persone in percorsi di reinserimento, ma anche familiari, volontari e operatori istituzionali e non degli istituti penitenziari. Un’occasione unica per abbattere pregiudizi e scoprire storie spesso ignorate e vite che non trovano spazio tra le pagine dei libri tradizionali.

Nata in Danimarca negli anni Ottanta, la biblioteca vivente rappresenta uno scambio umano innovativo, riconosciuto dal Consiglio d’Europa come buona prassi per il dialogo interculturale e come strumento di promozione dei diritti umani. Nella realtà, infatti, le categorie non esistono, esistono solo persone con le loro storie personali, le loro scelte e i motivi che le hanno determinate. Grazie alla biblioteca vivente i «lettori» possono entrare in contatto con persone con le quali nella quotidianità non avrebbero occasione di confrontarsi.

Gli eventi si terranno:

● sabato 10 maggio dalle 15 alle 18 a Rovereto nella piazza del Mart in corso Bettini (a cura della biblioteca civica Tartarotti);

● venerdì 16 maggio dalle 16 alle 19 a Trento al museo Diocesano in piazza del Duomo (a cura del Museo diocesano trentino e di Trento capitale europea del volontariato);

● sabato 31 maggio dalle 15.30 alle 18.30 a Riva del Garda in piazza delle Erbe, in caso di pioggia in biblioteca in piazza Garibaldi (a cura della biblioteca civica di Riva del Garda e di Luogo Comune);

● e sabato 7 giugno dalle 15 alle 18 a Predazzo in biblioteca in corso Degasperi (a cura della biblioteca comunale «La stazione-Destinazione cultura).

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Scuola di preparazione sociale, Apas, Dalla viva voce, Fondazione Demarchi, Conferenza regionale volontariato giustizia, Coordinamento teatrale trentino e con il sostegno dei Comuni di Trento, Rovereto, Predazzo e Riva del Garda.

Foto: una precedente iniziativa a Riva del Garda, da https://www.facebook.com/liberidadentro

Ufficio stampa dei Comuni di Arco e di Riva del Garda

Michele Comper