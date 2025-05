UNIBO APPUNTAMENTI. Il Papa bolognese: una mostra dedicata a Benedetto XIV

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 Il Papa bolognese: una mostra dedicata a Benedetto XIV

Al secolo Prospero Lambertini, svolse un ruolo fondamentale nell’Europa del XVIII

secolo, ma anche nel governo della sua città d’origine, Bologna. L’Alma Mater gli

dedica un’esposizione in occasione dei trecentocinquant’anni dalla sua nascita

Bologna, 6 maggio 2025 – Quando c’era un Papa bolognese: a trecentocinquant’anni

dalla nascita, l’Università di Bologna celebra la figura di Benedetto XIV, al secolo

Prospero Lambertini, con una mostra realizzata proprio nei luoghi dell’Ateneo che

ancora oggi recano i segni della sua generosità, tra cui la celebre Aula Magna della

Biblioteca Universitaria realizzata da Carlo Francesco Dotti.

L’esposizione, intitolata “Benedetto XIV e Bologna. Arti e scienze nell’età dei

lumi”, racconta l’opera innovatrice e di riforma culturale svolta nel Settecento dal

pontefice bolognese, strettamente legata alla storia cittadina.

Organizzata dall’Alma Mater, la mostra si svolge dal 7 maggio al 27 luglio al Museo

di Palazzo Poggi e alla Biblioteca Universitaria di Bologna (via Zamboni, 33) e si

estende anche in altre tre sedi espositive della città, dove sono conservati alcuni

importanti oggetti legati alla vita e alle donazioni di Benedetto XIV: il Museo Civico

Medievale (via Manzoni, 4), il Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio,

2) e la Collezione di Zoologia (via Selmi, 3).

Figura incisiva dell’età dei Lumi, papa Benedetto XIV svolse un ruolo fondamentale

nell’Europa del XVIII secolo, ma anche nel governo della sua città d’origine, Bologna:

divenuto vescovo del capoluogo felsineo nel 1731, Lambertini mantenne il governo

episcopale anche dopo la nomina al soglio pontificio (1740), cedendolo soltanto nel

1754, pochi anni prima della morte.

Il suo lungo mandato gli consentì di attuare una riforma della società che rilanciò il

prestigio di Bologna in ambito internazionale, permettendo alla città di riconquistare

in Europa il ruolo ricoperto in passato, favorì lo sviluppo della scienza

sperimentale e contribuì a promuovere la presenza delle donne nell’ambito degli

studi.

Una ricchezza e una modernità di cui l’esposizione intende dare conto, a partire da

percorsi appositamente progettati all’interno del variegato patrimonio universitario

custodito a Palazzo Poggi: libri, manoscritti, album di stampe, le straordinarie cere

della stanza di anatomia, i monumenti e le memorie presenti negli ambienti

dell’edificio, ma anche carte geografiche, strumenti per lo studio del moto dei fluidi,

della composizione delle forze, dell’elasticità, della compressione dell’aria, e ancora

termometri, macchine idrostatiche e pneumatiche, racconteranno la figura di

Ufficio Stampa Università di Bologna

Via Zamboni 33 – 40126 Bologna

Lambertini e la vastità degli interessi culturali e scientifici, alimentati dalla sua

generosità.

Alla mostra si accede dal Museo di Palazzo Poggi (Via Zamboni 33, Bologna).

Conservando il biglietto di ingresso a una delle sedi espositive a pagamento, è

possibile accedere alle altre con tariffa ridotta.

Maggiori informazioni

VISITE GUIDATE

Visite guidate itineranti

Visita guidata alle seguenti tre sedi di mostra: Museo di Palazzo Poggi, Biblioteca

Universitaria di Bologna, Museo Civico Archeologico

Venerdì 9 maggio 2025, ore 15.00 – 17.30

Visite guidate alle seguenti tre sedi di mostra: Museo di Palazzo Poggi, Biblioteca

Universitaria di Bologna, Museo Civico Medievale

Venerdì 16 maggio 2025, ore 15.00 – 17.30

Venerdì 23 maggio 2025, ore 15.00 – 17.30

Venerdì 30 maggio 2025, ore 15.00 – 17.30

Punto di ritrovo: Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

Prenotazioni: eventi.unibo.it/benedetto14

Visite guidate alla mostra

Visite guidate alle sedi principali di mostra: Museo di Palazzo Poggi, Biblioteca

Universitaria di Bologna

Sabato 14 giugno 2025, ore 16.00 – 17.30

Domenica 22 giugno 2025, ore 16.00 – 17.30

Domenica 6 luglio 2025, ore 16.00 – 17.30

Sabato 12 luglio 2025, ore 16.00 – 17.30

Domenica 20 luglio 2025, ore 16.00 – 17.30

Sabato 26 luglio 2025, ore 16.00 – 17.30

Punto di ritrovo: Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

Prenotazioni: eventi.unibo.it/benedetto14

Visite guidate al Museo Civico Medievale

Visita guidata alle opere che fanno parte del percorso espositivo della mostra.

– Domenica 18 maggio 2025, ore 11.00

– Venerdì 6 giugno 2025, ore 17.00 (in lingua francese)

– Venerdì 20 giugno 2025, ore 17.00

– Venerdì 11 luglio 2025, ore 17.00

Punto di ritrovo: Museo Civico Medievale, via Manzoni 4, Bologna

Non è richiesta la prenotazione. Info: http://www.museibologna.it/medievale

LABORATORI DIDATTICI

Crea il tuo mosaico

Sei mai stato al Museo di Palazzo Poggi e hai mai visto il meraviglioso mosaico che

ritrae papa Benedetto XIV? Vieni a trovarci per scoprire molte storie e per imparare a

creare un piccolo mosaico, tessera dopo tessera.

Sabato 17 maggio 2025, ore 16.00 – 17.30 (8-10 anni)

Domenica 25 maggio 2025, ore 11.00 – 12.30 (6-7 anni)

Sabato 31 maggio 2025, ore 11.00 – 12.30 (8-10 anni)

Domenica 8 giugno 2025, ore 11.00 – 12.30 (6-7 anni)

Sabato 28 giugno 2025, ore 16.00 – 17.30 (8-10 anni)

Domenica 13 luglio 2025, ore 11.00 – 12.30 (8-10 anni)

Sede dell’attività: Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

Prenotazioni: eventi.unibo.it/benedetto14

EVENTI

Alla scoperta del “Martirio del beato Pietro d’Arbués” di Giuseppe Maria

Crespi

Visita guidata alla pala con il Martirio del beato Pietro d’Arbués di Giuseppe Maria

Crespi guidati dalla prof.ssa Irene Graziani (Dipartimento delle Arti, UNIBO)

Sede: Cappella del Reale Collegio di Spagna, via Collegio di Spagna 4, Bologna

Prenotazioni: eventi.unibo.it/benedetto14

VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE

Per i gruppi è possibile prenotare la visita guidata alla mostra nelle sedi del Museo di

Palazzo Poggi e della Biblioteca Universitaria di Bologna, contattando i servizi

ORGANIZZATORI E COLLABORAZIONI

Comitato d’onore

Giovanni Molari – Magnifico Rettore

Giuliana Benvenuti – Delegata per il patrimonio culturale e Presidente Sistema

Museale di Ateneo

Francesco Citti – Presidente Biblioteca Universitaria di Bologna

A cura di

Francesco Citti; Davide Dainese; Irene Graziani; Annafelicia Zuffrano

In collaborazione con

Accademia delle Belle Arti di Bologna

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna: Centro Studi “La permanenza del

Classico”; Dipartimenti DBC, DA, DAR, DICAM, DISCI, FICLIT; Laboratorio FrameLAB

Archivio di Stato di Bologna

Arcidiocesi di Bologna

Centro Culturale Teatroaperto a R. L. – Teatro Dehon – Teatro Stabile dell’EmiliaRomagna

Comune di Bologna | Settore Musei Civici Bologna

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Reale Collegio di Spagna

Con il contributo di

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino

Comitato scientifico

Silvia Battistini; Anna Maria Bertoli Barsotti; Eugenio Bertozzi; Donatella Biagi Maino;

Marco Beretta; Gabriele Bitelli; Luigi Canetti; Francesco Citti; Lucia Corrain; Davide

Dainese; Eva Degl’Innocenti; Ivano Dionigi; Davide Domenici; Costantino D’Orazio;

Anna Dore; Caterina Fontanella; Paola Giovetti; Mark Gregory D’Apuzzo; Enrico

Fornaroli; Nicola Grandi; Irene Graziani; Juan José Gutiérrez Alonso; Alessandro

Iannucci; Sandra Linguerri; Francesca Lui; Angelo Mazza; Umberto Mazzone; Alberto

Melloni; Paolo Noto; Matteo Paoletti; Daniele Pascale Guidotti Magnani; Elisabetta

Pasquini; Daniela Picchi; Elena Rossoni; Francesco Santi; Donatella Tronca;

Annafelicia Zuffrano

Prestatori

Accademia delle Belle Arti di Bologna

Archivio di Stato di Bologna

Centro Culturale Teatroaperto a R. L. – Teatro Dehon – Teatro Stabile dell’EmiliaRomagna

Libreria Docet, Bologna

Settore Musei Civici Bologna | Musei Civici d’Arte Antica

Museo di San Pietro – Tesoro della Cattedrale

Pinacoteca Nazionale di Bologna

