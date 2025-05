CONTIENE FOTO# ANZIO – CARABINIERI ARRESTANO QUATTRO PERSONE IN POCHI GIORNI.

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

ANZIO – CARABINIERI ARRESTANO QUATTRO PERSONE IN POCHI GIORNI.

ANZIO (RM) – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato quattro

persone nel giro di pochi giorni.

La pattuglia della Stazione di Anzio, durante un servizio perlustrativo, è

intervenuta presso l’ospedale di Anzio a seguito di segnalazione di un

soggetto ferito con un’arma da taglio. Il giovane, nordafricano 27enne, era

stato accompagnato in ospedale da un amico, riconosciuto dagli operanti

quale soggetto su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi ad Ardea e

denunciati presso la locale Tenenza dei Carabinieri nel mese di febbraio.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Anzio hanno eseguito un ordine di

esecuzione pena per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nei

confronti di un 59enne egiziano che dovrà scontare due anni e tre mesi di

reclusione.

Una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Ardea ha invece tradotto presso

la casa circondariale di Velletri un italiano 24enne, già sottoposto alla

misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti,

poiché all’atto del controllo non è stato trovato presente in casa. Dopo

averlo denunciato per evasione, il Tribunale di Velletri ha disposto

l’aggravamento della misura con la custodia in carcere.

Infine, sempre a Ardea, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato

un italiano 57enne, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione pena per

maltrattamenti in famiglia, commessi in danno del fratello a Roma e per i

quali dovrà espiare la pena di un anno e cinque mesi.

Tutti gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di

Velletri, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

