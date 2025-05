Consiglio comunale, approvato un debito fuori bilancio

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Disco verde anche a una ratifica di delibera di Giunta approvata in via d’urgenza

Il Consiglio comunale di ieri ha approvato due provvedimenti.

Il primo riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio con 16 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Avanti Pistoia per Ale Tomasi Sindaco, Forza Italia – Amo Pistoia Civica e Lega), 10 contrari (Partito Democratico, Pistoia Ecologista Progressista e Civici Riformisti) e nessun astenuto.

Il provvedimento è stato presentato in aula dall’assessore al bilancio Margherita Semplici.

«La sezione civile della Corte di Appello di Firenze – ha detto Semplici – ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Pistoia che, in primo grado, aveva dato ragione al Comune di Pistoia».

Con la nuova sentenza il Comune dovrà corrispondere 50.999 euro all’Impresa Costruzioni e Restauri Diddi srl per l’uso dei ponteggi posti a presidio dell’immobile di via Buonfanti.

«Come ha potuto spiegare l’avvocato del Comune nella Commissione consiliare – ha dichiarato l’assessore al bilancio – in realtà le nostre tesi sono state interamente sposate dalla curatela del fallimento, ma evidentemente non sono state ritenute del tutto convincenti dal giudice di secondo grado. Il debito fuori bilancio è finanziato con l’applicazione di quote di avanzo vincolato».

Il secondo provvedimento approvato ha riguardato la ratifica di una delibera della Giunta comunale approvata in via di urgenza: a spiegarne le motivazioni l’assessore al bilancio Margherita Semplici.

«L’approvazione in via d’urgenza – ha evidenziato Semplici – è stata necessaria per finanziare un intervento di sistemazione della gronda del Palazzo comunale, nell’area della Magnolia dove sono presenti le impalcature, a causa di infiltrazioni al secondo piano davanti all’ufficio legale per un importo complessivo di 12.000 euro».

Il provvedimento è stato approvato con 16 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Avanti Pistoia per Ale Tomasi Sindaco, Forza Italia – Amo Pistoia Civica e Lega), 11 contrari (Partito Democratico, Pistoia Ecologista Progressista) e 1 astenuto (Civici Riformisti).

