Conferenza stampa di presentazione Mulino Day 2025

si informa dell’appuntamento e si invita a partecipare alla conferenza stampa di martedì 13 maggio 2025 alle ore 17.00 presso la sala consigliare del Comune di Parabiago per la presentazione della 13^ edizione “Mulino day”.

Partecipano i Sindaci, loro delegati e referenti tecnici dei Comuni del Parco dei Mulini e del Parco del Basso Olona, gli organi di stampa e i 44 partners di questa edizione (Istituzioni, associazioni, cittadini attivi, proprietari e attività economiche).

È previsto come di consueto un intervento da parte del Parco Mulini, dei Comuni e degli organizzatori che volessero presentare la propria iniziativa.

Il programma è consultabile su questa pagina.

Dal 2013 Mulino day è un’esperienza di amministrazione condivisa del patrimonio comunitario e di cittadinanza attiva. L’edizione di quest’anno si inquadra nelle iniziative nazionali e regionali “Festival dello sviluppo sostenibile”, “giornata dei Mulini”, “Biodiversity Sampling Week”, “Bioblitz Lombardia” e vede la partecipazione sia del Parco dei Mulini, che coordina l’evento, sia del Parco del basso Olona.

È molto gradita la conferma della vs. partecipazione e dell’eventuale vs. breve intervento.