[Comune Palermo] Mobilità. Limitazione sosta, circolazione veicolare e pedonale lavori via Archirafi

AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE

URBANA

DELLA MOBILITA’ E DEL CENTRO STORICO

Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile

Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 – 90146 PALERMO

ORDINANZA N°526 del 06/05/2025

Oggetto: Regolamentazione temporanea della sosta e della circolazione veicolare e pedonale lungo la

via Archirafi per “l’intervento di miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale, mediante la

realizzazione di un marciapiede dotato di percorso tattile in ampliamento a quello esistente (lato

Campus)” secondo il programma di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni

ex art. 4 D.M. n. 408 del 22/12/2022 e D.M. n. 332 del 13 dicembre 2023”.

Il Responsabile E.Q.

PREMESSO che:

– con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31 gennaio 2024 si è proceduto ad approvare la

proposta elaborata dall’Ufficio Pianificazione mobilità sostenibile costituita dai seguenti interventi:

-1 miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale in via Archirafi;

-2 miglioramento della visibilità degli attraversamenti pedonali;

– in data 06/03/2024 è stata sottoscritta la Convenzione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

dall’Amministrazione Comunale, per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi per il

miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni;

– con D.D. n. 13213 del 04/10/2024 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento

“miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale in via Archirafi secondo il programma di

interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni ex art. 4 D.M. n. 408 del 22/12/2022 e

D.M. n. 332 del 13 dicembre 2023”;

– con D.D. n. 18698 al 27/12/2024, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023 comma 1 l. c) sono state assunte

le decisioni a contrarre per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe e si è proceduto alla procedura

negoziata, su portale MEPA per l’affidamento dell’appalto di lavori per la realizzazione del progetto

denominato: “ miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale in via Archirafi, mediante la

realizzazione di un marciapiede dotato di percorso tattile in ampliamento a quello esistente (lato

Campus)”;

– con D.D. n. 1937 Del 06/02/2025 è stato aggiudicato l’affidamento dell’appalto di lavori per la

realizzazione del progetto denominato: “miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale in via

Archirafi, mediante la realizzazione di un marciapiede dotato di percorso tattile in ampliamento a quello

esistente (lato Campus)”;

– con D.D. n. 5402 Del 11/04/2025 si è preso atto della verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara,

prot. AREG/338311/2025 del 09/04/2025è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione all’operatore

economico Pugliesi Costruzioni S.R.L. con sede via Napoleone Colaianni, 14, c.a.p. 91011 -Alcamo (TP),

partita IVA xxxxxxxxx, con un’offerta di € 208.398,53 (oltre IVA) ed un ribasso del 29,89%.

CONSIDERATO che:

– in data 05/05/2025 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla ditta esecutrice il verbale di

consegna dei lavori, registrato al protocollo al n. 696365 del 06/05/2025;

– l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della

pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della

circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai lavori;

– la ditta esecutrice è tenuta alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni generali del

Contratto di Appalto, dal Capitolato, dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. (in particolare per quanto riguarda

l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento/Fascicolo dell’Opera

di Progetto Esecutivo e il complesso degli articoli di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme

vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali;

– la presenza del cantiere lungo il tracciato stradale in epigrafe, comporta un unico rischio per l’area

circostante che consiste nell’ingresso e nell’uscita dei mezzi d’opera dall’area di cantiere. Tale fase dovrà

avvenire nel rispetto del D.I. 22/01/2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di

traffico veicolare”. Inoltre sarà fatto obbligo all’impresa esecutrice di dotare tutti i mezzi di lavoro di

lampeggianti ben visibili e mantenuti in perfetta efficienza;

-il cronoprogramma prevede la durata dei lavori in giorni naturali e consecutivi 98 (novantotto) che

l’inizio dei lavori avverrà nel marciapiede di via Archirafi, lato Campus dalla via Tiro a Segno e

continuerà nel marciapiede verso la via Lincoln, fino a conclusione dei lavori;

-per l’esecuzione dei lavori necessita eliminare la sosta in parallelo istituita lato “Campus”, nel tratto

compreso tra via Tiro a Segno e via Antonio di Rudinì.

Considerato che trattasi di lavori appaltatati dal Comune di Palermo e che necessita la sospensione

della sosta nei tratti interessati ai cantieri.

PROPONE

prevista è pari a giorni 98 (novantotto) naturali e consecutivi e comunque fino a cessata esigenza.

VIA ARCHIRAFI

Intero Tratto

– Istituzione nella semicarreggiata stradale lato “Campus” di area

di cantiere a servizio della ditta esecutrice dei lavori, come da

allegato planimetrico (All.1) e secondo le fasi di seguito

elencate.

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 –

24,00 in ambo i lati della carreggiata, nelle aree di cantiere che,

di volta in volta, verranno interessate dagli interventi, nelle fasi

di seguito elencate:

– Istituzione del divieto di transito pedonale sul marciapiede lato

“Campus”, secondo le fasi di seguito elencate.

Fase 1 – da via Tiro a Segno a via Fedele Fortunato;

Fase 2 – da via Fedele Fortunato a via Gian Filippo Ingrassia;

Fase 3 – da via Gian Filippo Ingrassia a via Gaspare Mignosi;

Fase 4 – da via Gaspare Mignosi a via Antonio di Rudinì;

Fase 5 – da via Antonio di Rudinì a via Lincoln.

Il Responsabile E.Q.

(F.to Arch. Leonarda Silvana Chirco)

DIRIGENTE

– vista e condivisa la superiore proposta

– vista la L. 241/1990 e, ss. mm. ii

– vista la L.R. 7/2019 e, ss. mm. ii

ORDINA

prevista è pari a giorni 98 (novantotto) naturali e consecutivi e comunque fino a cessata esigenza.

VIA ARCHIRAFI

Intero Tratto

– Istituzione nella semicarreggiata stradale lato “Campus” di area

di cantiere a servizio della ditta esecutrice dei lavori, come da

allegato planimetrico (All.1) e secondo le fasi di seguito

elencate.

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 –

24,00 in ambo i lati della carreggiata, nelle aree di cantiere che,

di volta in volta, verranno interessate dagli interventi, nelle fasi

di seguito elencate:

– Istituzione del divieto di transito pedonale sul marciapiede lato

“Campus”, secondo le fasi di seguito elencate.

Fase 1 – da via Tiro a Segno a via Fedele Fortunato;

Fase 2 – da via Fedele Fortunato a via Gian Filippo Ingrassia;

Fase 3 – da via Gian Filippo Ingrassia a via Gaspare Mignosi;

Fase 4 – da via Gaspare Mignosi a via Antonio di Rudinì;

Fase 5 – da via Antonio di Rudinì a via Lincoln.

PRESCRIZIONI GENERALI

La ditta esecutrice dei lavori, secondo il cronoprogramma allegato (all.2) durante tutta la durata dei lavori,

dovrà:

-Garantire in funzione delle attività lavorative l’accesso ai titolari di passi carrabili regolarmente

autorizzati.

-Collocare con oneri a proprio carico oltre alle opportune transenne a delimitazione dell’area di cantiere

anche la necessaria segnaletica stradale e di cantiere d’inibizione e deviazione del traffico veicolare con

l’indicazione su strada del cantiere mediante l’apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso

e la relativa durata degli stessi.

-Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla

sede stradale, l’incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale

e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile, in

Attuazione del Nuovo codice della Strada — e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle

agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo

diurno e notturno.

La collocazione di pozzetti e caditoie sul marciapiede e su sede stradale, dovrà avvenire alla stessa quota

della pavimentazione in modo tale da non determinare soluzioni di continuità nella pavimentazione.

Ad ultimazione dei lavori, la DITTA esecutrice, dovrà ripristinare a perfetta regola d’arte la segnaletica

verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori.

Per assicurare condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l’utenza pedonale. il cantiere in oggetto

dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone

e. nelle ore notturne. adeguatamente segnalato e visibile all’utenza della strada.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali

stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell’inizio dei lavori (art. 6

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente

provvedimento, come previsto dall’art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso al presente

provvedimento, ai sensi dell’art. 37 — 3 0 comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al soggetto

competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è

ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello

stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla

Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla RAP, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e

Il Dirigente

(Ing. Roberto Biondo)

All.1

All.2