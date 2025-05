AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 7 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

PRESIDENTE

📌 11 Sala del Refettorio. Indirizzo di saluto in occasione della presentazione del libro “Non ti scordar di me. Storia e oblio del genocidio armeno”. Diretta webtv

AULA

📌 Ore 9.30 e 16.15:

Pdl Prevenzione e cura dell’obesità

Giornata nazionale “Enzo Tortora”

Protezione dei dati personali e persone scomparse

Ratifiche di accordi internazionali

📌 Ore 15: question time con i Ministri Salvini, Ciriani, Giorgetti e Zangrillo

👉Termine votazioni: discussione generale decreto assicurazione rischi catastrofali

COMMISSIONI

📌 8.15_Federalismo fiscale_ Audizione di rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio

📌 8.30_Difesa_ Audizione del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. Luca Goretti

📌 8.30_Esteri_ Audizione di Fabrizio Bozzato (Sasakawa Peace Foundation) su dinamiche geopolitiche regione dell’Artico.

📌 8.30_Agricoltura_ Audizione di Utilitalia, su trattamento fanghi di depurazione da acque reflue per riutilizzo come fertilizzanti in agricoltura

📌 8.30_Femminicidio_Audizione dell’associazione “Il giardino segreto”

📌 8.45_InsularitàAudizione Assessori Regione Sardegna e Siciliana 📌 14_Politiche Ue_Audizioni su rendicontazione societaria di sostenibilità (Pacchetto Omnibus 1) 📌 14.20_Trasporti e Attività produttive_Audizioni su DL “intelligenza artificiale” (FNSI; Presidente garante privacy; Meta; Marco Pironti UniTorino; 15.30 direttore ACN Bruno Frattasi) 📌 14.20_Affari sociali_Audizioni sui Centri di oncofertilità 📌 15_Esteri-commercio internazionale Audizione della Camera di Commercio italiana in Cina

📌 15.15_Copasir_ Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto

📌 20.30_Rischio idrogeologico e sismico_ Audizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)

EVENTI

📌 9.15 Aula dei Gruppi parlamentari. Convegno: “Fragilità e inclusione attiva: giovani e istituzioni per un futuro senza barriere”. Partecipa Vicepresidente Rampelli. Diretta webtv

📌 10.30 Sala Matteotti. Convegno: “Pneumatici fuori uso, prospettive e criticità del sistema di gestione”. Partecipa Vicepresidente Costa. Diretta webtv

📌 11 Sala della Regina. Convegno: “25esimo anniversario Smile House Fondazione ETS”. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌 16 Aula dei gruppi parlamentari. Homo Deus: la religione degli algoritmi. Partecipa Segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌 10 Turismo 40: come l’intelligenza artificiale sta trasformando l’industria. Alessia Ambrosi

📌 11.30 Presentazione libro su presenza donne lavoratrici nei porti. Valentina Ghio

📌 13 Presentazione progetto Giornata della bellezza in oncologia a cura della associazione La voce di Calliope. Gerolamo Cangiano

📌 14.30 Premio Sorellanza (le donne, il loro impegno per un mondo migliore). Raffaele Bruno

📌 16 Violenza sulle donne. Giorgia Latini

📌 17.30 Agenda FIAP ed eventi 2025. Ettore Rosato

📌 19 Presentazione Intergruppo competitività. Luca Squeri