Agricoltura, Confeuro: “Settimana di promozione con MacFrut e TuttoFood, ma governo dia risposte su piano infrastrutture idriche”

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2025

“Sono importanti gli eventi di questa settima come il MacFrut a Rimini e il TuttoFood a Milano, due appuntamenti che confermano la vitalità e il potenziale del comparto agroalimentare italiano. Tuttavia, è sempre più evidente come la valorizzazione del sistema fieristico nazionale si stia concentrando prevalentemente nel Nord Italia, a scapito delle regioni meridionali. Tutto questo ci preoccupa molto”. Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. Che poi prosegue: “Il Sud è territorio ricco di eccellenze agroalimentari, tradizioni agresti e produzioni d’eccellenza che meritano una vetrina fieristica adeguata, capace di attrarre buyer internazionali, sostenere le piccole imprese agricole locali e rafforzare i legami con la comunità. È necessario un piano strutturato di rilancio delle fiere nel Meridione, a partire da investimenti infrastrutturali che rendano queste aree più accessibili e competitive”. Secondo Confeuro, il rilancio del Sud passa dunque anche e sopratutto da una nuova visione strategica: “Non possiamo più permetterci un’Italia a due velocità. Chiediamo al Governo di investire maggiormente su infrastrutture primarie al Sud, in particolare con progetti di straordinari di infrastrutture idriche, logistiche, ferroviarie e digitali. Insieme – conclude Tiso – possiamo costruire un futuro equo e sostenibile per l’agricoltura italiana, dove ogni territorio abbia le stesse opportunità di crescita e visibilità”.