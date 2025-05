CS LAVORO NEGATO, L’ALTRA FACCIA DEL PRIMO MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

mentre domani l’Italia celebra il Primo Maggio, FISH denuncia la negazione sistematica del diritto al lavoro per migliaia di persone con disabilità. Solo il 33% di persone con disabilità grave e il 57% di quelle con disabilità non grave, ha un lavoro.

COMUNICATO STAMPA

LAVORO NEGATO, L’ALTRA FACCIA DEL PRIMO MAGGIO

Roma, 1 maggio – Mentre l’Italia si prepara a celebrare il Primo Maggio, FISH denuncia ancora una volta la negazione sistematica del diritto al lavoro per migliaia di persone con disabilità. Un diritto costituzionalmente garantito, ma troppo spesso disatteso nei fatti, soprattutto per molte persone con disabilità, per le quali la distanza tra i principi e la realtà è immane. I dati più recenti del rapporto CNEL sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità raccontano una situazione drammatica. Solo il 33% di persone con disabilità grave e il 57% di quelle con disabilità non grave, ha un lavoro. Contro una media nazionale del 62% tra chi non ha disabilità. Non è solo una questione di numeri: è una ferita alla coesione sociale e ai diritti fondamentali.

A pagare il prezzo più alto sono i giovani con disabilità, due terzi dei quali non lavorano né studiano, con percentuali allarmanti rispetto ai loro coetanei. La disoccupazione resta molto più elevata rispetto alla media nazionale, mentre i ritiri precoci dal mondo del lavoro colpiscono le persone con disabilità grave quasi tre volte più degli altri lavoratori. La legge 68 del 1999, che ha rappresentato una svolta importante, non basta più da sola. Serve uno sforzo collettivo per adattare le regole alle trasformazioni del lavoro, per investire davvero in accessibilità, tecnologie abilitanti, formazione professionalizzante e soprattutto per cambiare sguardo. Perché finché si continuerà a percepire la disabilità come un problema da gestire anziché come una condizione da includere, il lavoro resterà un privilegio per pochi e non un diritto per tutti.

“Il Primo Maggio non può essere solo una festa. Deve diventare il momento per dire basta a una discriminazione che si consuma ogni giorno, nell’indifferenza generale. Siamo di fronte a un divario inaccettabile, che nasce da politiche inefficaci, ambienti di lavoro inaccessibili e barriere culturali che ancora oggi impediscono di vedere nella diversità una risorsa e non un ostacolo. Il lavoro è dignità, autonomia, partecipazione. Senza lavoro non c’è piena cittadinanza. Domani sia l’occasione per rilanciare un impegno concreto: costruire un mercato del lavoro capace di accogliere tutte e tutti, nessuno escluso. Solo così potremo dire davvero di onorare lo spirito della nostra Costituzione”. A dirlo il presidente FISH e consigliere CNEL, Vincenzo Falabella.

Ciro Oliviero

Responsabile comunicazione FISH – Ets

Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie

Via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma