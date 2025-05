COMUNICATO STAMPA ESCURSIONISTI DISPERSI LOCALITA’ BALZOLO

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 Due degli escursionisti coinvolti sono stati tratti in salvo dalle unità di soccorso intervenute, uno è risultato indenne e l’altro è stato trasportato all’ospedale di Chieti, non in pericolo di vita.

Le ricerche dei due ulteriori dispersi, scivolati in una forra, sono proseguite tutta la notte e sono tuttora in corso, sebbene rese particolarmente difficoltose a causa della conformazione morfologica del luogo del sinistro e sono condotte da personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico, raggiunti anche da ulteriori unità provenienti dalle regioni limitrofe