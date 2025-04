CS FIERA DELLA NAUTICA PORTO ROTONDO ASSESSORE CANI

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

FIERA NAUTICA DI SARDEGNA, ASSESSORE CANI: “LAVORARE PER RENDERE L’EVENTO COMPETITIVO A LIVELLO INTERNAZIONALE”

C agliari, 30/04/2025

“ La Fiera Nautica di Sardegna è un progetto strategico non solo per la Gallura ma per l’intera Isola, e ora il nostro obiettivo è quello di lavorare per rendere questo evento sempre più competitivo anche a livello nazionale e internazionale”. Lo ha detto l’assessore dell’Industria Emanuele Cani nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’evento, questa mattina nella Marina di Porto Rotondo.

La Fiera Nautica di Sardegna è organizzata dal Cipnes Gallura con il sostegno economico della Regione e prevede un fitto calendario di eventi in programma fino al 4 maggio. L’assessore Cani interverrà domani, giovedì 1 maggio, al talk dal titolo “Techno green. L’innovazione tecnologica per la tutela dell’ecosistema marino”, e venerdì 2 maggio alla presentazione di uno studio di Report Sole 24 Ore, Cipnes Gallura e Uniolbia sull’impatto economico dell’industria nautica e del turismo nautico in Sardegna e in Italia.

