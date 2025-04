Comunicato Consiglio provinciale – Variazioni al Bilancio di previsione 2025/ 2027

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

VIA LIBERA ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO: LA PROVINCIA INVESTE SU SICUREZZA STRADALE, SCUOLE E LAVOROIl Consiglio provinciale approva l’aggiornamento al bilancio 2025-2027. Voto favorevole anche per l’immediata eseguibilità

Varese, 30 aprile 2025 – Il Consiglio provinciale ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2025-2027, con l’obiettivo di finanziare interventi in settori strategici per il territorio, con 11 voti favorevoli e 5 astenuti.

Con questa variazione viene applicato, per un importo di circa 10 milioni di euro, avanzo vincolato per l’adeguamento e manutenzione dei ponti, per la viabilità e per il patrimonio scolastico nonché avanzo destinato agli investimenti nel seguente modo:

437.000 di euro per le manutenzioni straordinarie di edifici scolastici;

60.000 di euro per la passerella ciclopedonale a Porto Valtravaglia.

La variazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l’avvio tempestivo delle attività.