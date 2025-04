(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

Un appuntamento a sostegno del Crob

“Un appuntamento in cui la solidarietà si è fatta concreta, attraverso gesti, parole e

musica, per sostenere chi affronta la dura prova della malattia oncologica”.

Così l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico commenta l’evento che si è

svolto ieri sera al San Barbato Resort di Lavello, promosso da Arcipelago Eva a sostegno

dell’Irccs Crob di Rionero.

Latronico, presente alla serata, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Questa non è solo

una manifestazione di beneficenza, ma un vero e proprio abbraccio collettivo rivolto a chi

combatte ogni giorno una battaglia difficile. Arcipelago Eva, con il suo impegno

instancabile, rappresenta un punto di riferimento per la comunità e un modello virtuoso di

come si possa fare rete tra istituzioni, associazioni e cittadini. Sostenere il Crob significa

sostenere la vita, la ricerca e l’umanità”.

L’assessore rivolge un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno reso possibile