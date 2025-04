(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

Tue 29 April 2025

COMUNICATO STAMPA

L’UNIVERSITÀ DI PARMA E IL TECNOPOLO DELL’ATENEO PROTAGONISTI A TUTTOFOOD MILANO

Quattro giorni alla fiera internazionale per promuovere e sostenere le attività di ricerca in ambito agrifood e sostenibilità alimentare

Parma, 29 aprile 2025 – Dal 5 all’8 maggio l’Università di Parma e il Tecnopolo dell’Ateneo saranno tra i protagonisti di TUTTOFOOD Milano, la fiera internazionale B2B di riferimento per l’intero sistema agroalimentare, con il programma Tasting Innovation.

Il format, ideato per valorizzare e promuovere le attività di ricerca sviluppate dai Centri e dai Dipartimenti dell’Ateneo in ambito agrifood e sostenibilità alimentare, offrirà uno spazio di confronto tra università, imprese e attori dell’innovazione.

Allo stand dell’Università di Parma i gruppi di ricerca saranno a disposizione per incontrare aziende, professioniste/i e start-up, condividendo risultati e prospettive su una vasta gamma di tematiche strategiche per il futuro del settore: economia circolare e valorizzazione dei sottoprodotti della filiera agroalimentare; sostenibilità ambientale e delle produzioni; tecnologie alimentari e chimica degli alimenti; nutrizione umana; efficienza energetica e dei sistemi irrigui; packaging alimentare innovativo; digitalizzazione dei processi produttivi e automazione industriale.

Durante i quattro giorni della manifestazione, sarà inoltre possibile “assaggiare l’innovazione” attraverso attività dimostrative che renderanno tangibili le soluzioni tecnologiche sviluppate all’interno dei laboratori universitari. Un’occasione per toccare con mano come la ricerca accademica possa contribuire concretamente all’innovazione del comparto agroalimentare.

Il programma Tasting Innovation è realizzato dal Tecnopolo di Parma in collaborazione con la U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell’Innovazione dell’Università di Parma.

