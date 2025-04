(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Bonelli e De Cristofaro (AVS): “Gravissima intimidazione contro Iacona e

Presa Diretta. La Rai difenda il giornalismo d’inchiesta”

“L’esposto presentato oggi da Carlo Giovanardi, dall’avvocato editorialista

Iuri Maria Prado e dal semiologo Ugo Volli al Generale Pasquale

Angelosanto, Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo

presso la Presidenza del Consiglio, è un atto di vera e propria

intimidazione contro Riccardo Iacona, la sua redazione e il servizio

pubblico.

Omettere e non documentare gli orrori che si stanno verificando a Gaza e in

Cisgiordania – dove si sta modificando la geografia e la demografia con

vere e proprie azioni di guerra, bombardamenti che hanno raso al suolo

abitazioni, scuole, strutture sanitarie e reti idriche – è qualcosa di

inaccettabile.

Per questo motivo chiediamo in un’interrogazione ai vertici della Rai di

difendere il prezioso lavoro di inchiesta di Presa Diretta e che siano

respinti atti di intimidazione nei confronti di un giornalismo che svolge

la sua funzione di servizio pubblico.”

Così in una nota Angelo Bonelli e Peppe De Cristofaro, membri della

Commissione bicamerale di Vigilanza Rai.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE