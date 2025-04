ATESSA – SABATO 3 MAGGIO – UN CONCERTO IMPERDIBILE PER UN VIAGGIO NELLA SPIRITUALITA’ BAROCCA

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 UN CONCERTO IMPERDIBILE PER UN VIAGGIO NELLA SPIRITUALITA’ BAROCCA

Proseguono gli appuntamenti musicali, gratuiti, nelle bellissime chiese di Atessa. Dopo gli splendidi “Misa-Tango” e “Note di passione”, il prossimo appuntamento sarà sabato 3 maggio, nella Cattedrale di San Leucio, con il “Gloria” di Vivaldi per un viaggio nella spiritualità barocca.

Il “Gloria” di Vivaldi è una composizione sacra per coro e orchestra, una delle opere più celebri e apprezzate del compositore veneziano. L’opera, suddivisa in 12 movimenti è un esempio di stile barocco italiano, con un uso sapiente della contrapposizione e della melodia. L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Atessa, in collaborazione con l’Associazione musicale “Core a Core” e con il supporto della BCC Abruzzi e Molise e il Rotary Club di Atessa- Val di Sangro.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Kinga Litowska. Il Gloria sarà eseguito da Federica Di Giovanni(soprano), Claudia Nicole (soprano) Calabrese, dal coro Core a Core di Atessa, dal dall’Ensamble da camera Abruzzese.

ORE 21- CATTEDRALE DI SAN LEUCIO