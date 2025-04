On. Ida Carmina grande successo alle provinciali in Sicilia del campo progressista. eletti 3 Presidenti su 6

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 “Dopo 12 anni si chiude il commissariamento dei Liberi Consorzi Comunali in Sicilia con il ritorno all’elezione degli organi politici e l’affermazione di Presidenti civici e progressisti a Agrigento, Trapani ed Enna.”

Oggi la politica torna a gestire, dopo 12 lunghissimi anni, seppur con voto indiretto le ex province in Sicilia.

Era ora che il popolo sovrano tornasse a contare, seppure con una elezione tra addetti ai lavori, da migliorare e si rimettessero in moto gli organi politici: Presidente, Giunta e consiglio provinciale e ciò segna, comunque, un momento di svolta rispetto a commissariamenti che hanno superato record di decenza.

Il campo progressista con il Movimento 5 Stelle ottiene risultati significativi e per certi versi insperati, rispetto alla narrazione di un centro destra vincente ovunque, vincendo in tre province su sei con l’elezione di Pendolino ad Agrigento, Quinci a Trapani e Capizzi a Enna. Un segnale importante che evidenzia la crisi del centrodestra siciliano.

Il M5S ha sostenuto candidati Presidenti civici e progressisti, già distintisi per una buona gestione amministrativa nei rispettivi Comuni. Ora l’impegno sarà quello di rilanciare l’attività dei Liberi Consorzi Comunali, rimasta bloccata per anni.

Avere a fianco Presidenti capaci sarà uno stimolo per affrontare temi prioritari come viabilità, edilizia scolastica, energia, bonifiche ambientali e turismo, rafforzando il rapporto tra enti intermedi, Comuni e istituzioni sovraordinate.