MO, ALOISIO (M5S): FERMA CONDANNA PER BOMBARDAMENTI SU LIBANO E GAZA

Roma, 28 apr. – “Il nostro Paese e la comunità internazionale devono

assumersi le proprie responsabilità per la strage in atto che si sta

consumando in Medio Oriente. Nella notte, almeno 17 palestinesi sono stati

uccisi a Gaza, mentre il blocco degli aiuti umanitari, ormai da oltre 50

giorni, continua a devastare le vite dei civili. Un escalation che si

associa ai bombardamenti di Israele in Libano, violando la sovranità di uno

Stato riconosciuto, dopo aver già colpito Beirut un mese fa, in violazione

del cessate il fuoco concordato a novembre con Hezbollah. E, ancora una

volta, si tratta di attacchi mirati, annunciati, che colpiscono

infrastrutture e civili, senza rispetto per un Governo democraticamente

eletto. Ci si chiede che senso ha avvisare la popolazione di evacuare una

zona se poi si colpisce comunque? Se si avvisa, il bersaglio può

semplicemente spostarsi, e l’attacco diventa solo uno strumento di

intimidazione, di paura, di provocazione. Non è una strategia di pace, è

una strategia di guerra psicologica, che aumenta soltanto le tensioni e il

rischio di un’escalation totale, compromettendo ogni possibilità di pace. È

inaccettabile che, di fronte a questa escalation di violenza e crimini

contro l’umanità, si assista a un silenzio complice e a un’inerzia

colpevole delle istituzioni internazionali. L’auspicio è che la Corte

Internazionale di Giustizia, che nei prossimi giorni avvierà un’udienza

storica sugli obblighi umanitari di Israele, possa inaugurare una stagione

diversa e di condanna unanime a questo genocidio che si sta consumando nel

silenzio della comunità internazionale. Non possiamo più tollerare che

innocenti continuino a pagare il prezzo di questa guerra insensata”. Così

in una nota la senatrice Vincenza Aloisio.