del 28/04/2025

Messina, eletti i quattordici consiglieri metropolitani

Quattro seggi alla lista “Avanti con Basile sindaco”, 3 alla “Lega Salvini Premier”, 2 seggi alle liste

“Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni”, “Forza Italia – Berlusconi PPE”, “Partito Democratico –

L’alternativa” e 1 seggio a “Grande Sicilia”

È stato completato oggi pomeriggio lo spoglio delle schede per il rinnovo del

Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Messina.

I risultati ufficiali, diffusi dalla Commissione elettorale, delineano la composizione

dell’organo politico di Palazzo dei Leoni.

La lista “Avanti con Basile sindaco” si è affermata come la più votata, conquistando 4

seggi: sono stati eletti Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro, Carmelina Bambara e

Daniela Zirilli.

Seguono “Lega Salvini Premier” con 3 seggi (Alberto Ferraù, Giuseppe Calabrò e

Antonino Russo), “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni”, “Forza Italia – Berlusconi PPE”

e “Partito Democratico – L’alternativa”, ciascuna con 2 seggi: rispettivamente

Francesco Perdichizzi e Libero Gioveni; Carmelo Pietrafitta e Alessandra Milio;

Felice Calabrò e Domenico Sebastiano Santisi.

Un seggio è andato infine a “Grande Sicilia”, con l’elezione di Ilenia Torre.

Sono state registrate quattro schede nulle e una scheda bianca.

Alta l’affluenza al voto: su 1182 aventi diritto hanno partecipato in 1127, pari

all’89,3%.

Si trattava di una tornata elettorale di secondo livello, riservata ai sindaci e consiglieri

comunali dei 108 Comuni del territorio metropolitano, con un sistema di voto

ponderato basato sulla popolazione residente.

Il nuovo Consiglio metropolitano sarà chiamato a governare una fase cruciale per il

territorio, con priorità su sviluppo sostenibile, coesione territoriale e gestione delle

risorse legate al PNRR e ai fondi europei.

