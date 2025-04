(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

Mon 28 April 2025 GERMANIA, M5S: TAJANI E SALVINI IN ORDINE SPARSO, MAGGIORANZA A PEZZI

“Oggi il vicepremier nonché segretario della Lega Matteo Salvini, parla della follia del riarmo a seguito dell’annuncio della Germania di attivare la clausola contenuta nel Rearm EU.

La Lega è quel partito che esprime il Ministro dell’Economia, tal Giancarlo Giorgetti, ovvero l’uomo che assieme a Guido Crosetto e Giorgia Meloni ha combattuto per due lunghi anni cercando lo scorporo delle spese in difesa dal patto di stabilità. Ovvero cercando di creare quel meccanismo contabile che è alla base del Rearm Eu stesso.

Un elemento definito dal ministro della difesa, poco avvezzo ai numeri e alla logica di base, uno straordinario successo.

Il livello di ipocrisia di Matteo Salvini è tale che ormai si fa fatica a prendere sul serio qualsiasi sua iniziativa. Tuttavia, scrostata la retorica del mai operativo Ministro dei Trasporti, rimane la drammatica responsabilità sua e dell’esecutivo che sostiene (e con cui vota sempre in sintonia qualsiasi passaggio) di aver consentito alla Germania di frammentare l’Europa a suo unico vantaggio. Operazione fatta spezzando le reni all’Italia che si ritrova con un patto di stabilità progettato a uso e consumo dei tedeschi, un Rearm Eu che è un inno al loro basso debito, e una commissione guidata dalla tedesca Von Der Leyen, riconfermata nonostante un cambio di maggioranza europeo sostanziale.

Insomma, è evidente che i sovranisti leghisti e i patrioti meloniani fanno danni irreversibili al Paese, mentre Forza Italia – che pure esprime l’altro vicepremier, Tajani, e appartiene al Partito Popolare Europeo guidato storicamente dai tedeschi – esulta inneggiando non si sa bene a quale risultato. Una maggioranza ridicola, ipocrita e a pezzi”.

Lo comunicano in una nota i capigruppo M5S alla Camera e al Senato Riccardo Ricciardi e Stefano Patuanelli.

