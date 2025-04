[Comune Palermo] Polizia Municipale. Corso Tukory: sequestrato un altro locale non in regola, multe per 14 mila euro

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 La Polizia Municipale di Palermo, nei giorni scorsi, ha chiuso un altro

locale in corso Tukory che, analogamente a quello sequestrato a inizio

mese, non aveva requisiti e titoli previsti dalle normative amministrative

e fiscali. Anche in questo caso a inoltrare un esposto sono stati i

condomini stanchi di rumori e schiamazzi notturni.

Al momento del sopralluogo il titolare effettuava la vendita per asporto di

bevande alcoliche in contenitori di vetro oltre le ore 22.00, a numerosi

avventori, sebbene il Regolamento comunale movida lo vieti.

Non esibiva la SCIA sanitaria, né quella per la somministrazione di

alimenti e bevande, non esponeva al pubblico la certificazione del ghiaccio

alimentare e il dipendente addetto alla somministrazione di bevande

alcoliche al banco risultava sprovvisto del prescritto attestato di

alimentarista. Gravi ed evidenti, infine, le carenze igienico sanitarie del

locale.

Per le gravi violazioni rilevate, si è proceduto al sequestro cautelare

amministrativo dell’attività con l’apposizione di sigilli e di tutte le

bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e in lattina

detenute ai fini di vendita all’interno dell’esercizio (più di 4mila in

totale). Multe per più di 14mila euro.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo