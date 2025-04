(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

Sun 27 April 2025 Comunicato stampa

Spari nella notte a Ercolano, ferito 26enne incensurato. Buonajuto “Indagini celeri per arrestare questi criminali. Tra pochi giorni altre 50 telecamere intelligenti”

La scorsa notte a Ercolano si è tornati a sparare nel cuore del centro storico, a corso Resina. Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito all’addome e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per comprendere la dinamica dei fatti e risalire ai colpevoli.