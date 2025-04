(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Pesaro, 24 aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

/​Bartoli (Riserva): «Progetto per promuovere natura e cultura della

sostenibilità tra i giovani»/

GLI STUDENTI DEL CECCHI SCOPRONO LA RETE SENTIERISTICA CAI AL FURLO:

LEZIONI IN AULA E ESCURSIONI SUL PIETRALATA



FURLO – “La rete sentieristica del Cai che abbraccia

il patrimonio naturale: tra natura e cultura nella Riserva del

Furlo”, è il titolo del progetto elaborato dal docente Mirko

Panarello, in accordo con il Cai di Pesaro nel 50esimo della sua

costituzione, che ha portato gli studenti dell’Istituto Cecchi a

scoprire gli strumenti di tutela della biodiversità adottati dalla

Gola. «La finalità del progetto – sottolineano i promotori – riguarda

la sensibilizzazione dei giovani intorno ai temi delle bellezze

paesaggistiche del territorio, approfondendo le conoscenze per una

gestione sostenibile dove uomo e ambiente convivono in modo

costruttivo». Nell’ambito del progetto gli studenti, dopo una visita

guidata al Museo del Territorio, sono stati accolti dal direttore

della Riserva Maurizio Bartoli: «I ragazzi sono stati coinvolti in una

breve lezione in aula, finalizzata a illustrare i principali strumenti

di gestione e pianificazione della Riserva». Focus su tutela e

conservazione della biodiversità, cura del patrimonio culturale,

valorizzazione del territorio, divulgazione e sensibilizzazione: «Gli

studenti sono stati poi guidati dagli accompagnatori

della sezione pesarese del Cai nell’escursione didattica sul

Pietralata, con l’illustrazione dei principi alla base di una corretta

fruizione della rete sentieristica. Attraverso iniziative di

educazione ambientale, si promuove la comprensione delle dinamiche

naturali e delle conseguenze delle interazioni tra uomo e ambiente.

Incoraggiando comportamenti responsabili e sostenibili – conclude il

direttore della Riserva – si offre ai giovani l’opportunità di

conoscere da vicino la biodiversità e il valore paesaggistico del

territorio protetto, favorendo una maggiore consapevolezza ecologica e

promuovendo un ruolo attivo nella salvaguardia dell’ambiente».